Barcelona potwierdza. Lewandowski w Katalonii

Barcelona poinformowała, że porozumiała się z Bayernem Monachium w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak oficjalnie zostanie piłkarzem Barcy po przejściu testów medycznych. Lewandowski występował w Bayernie od ośmiu lat, wygrywając z nim wszystko co było możliwe. Będzie pierwszym w historii polskim piłkarzem, który trafi do Barcelony.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



�� https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173