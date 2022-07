Oliver Kahn: Daliśmy zielone światło dla Lewandowskiego

Bayern Monachium porozumiał się z Barceloną w sprawie transferu polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego - przekazał dziennikowi „Bild” dyrektor generalny mistrza Niemiec Oliver Kahn.

– Na razie jednak tylko ustne porozumienie, wypracowanie umowy jest w toku – doprecyzował Kahn.



To pierwsza oficjalna informacja dot. przejścia 33-letniego polskiego napastnika do hiszpańskiego klubu po okresie medialnych spekulacji.



Lewandowski występował w Bayernie od 2014 roku.

Wir haben Robert Lewandowski die Freigabe erteilt. Es gibt eine mündliche Einigung mit dem FC Barcelona, das Vertragswerk steht noch aus. — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 16, 2022