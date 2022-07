Szefernaker: Tu była kumulacja draństwa. Wójt otrzymał wyrok 7 lat więzienia

Tutaj, na terenie byłej gminy Ostrowice, była kumulacja draństwa. Nie było tutaj żadnych perspektyw przez lata, młodzi ludzie stąd wyjeżdżali – powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i podkreślił, że dzisiaj wiele osób wraca do Polski. Polityk zauważył, że były wójt gminy otrzymał historyczny w polskim samorządzie wyrok 7 lat bezwzględnego więzienia.

W sobotę w Ostrowicach w gminie Drawsko Pomorskie premier Mateusz Morawiecki wręczył promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.



Szef rządu mówił podczas uroczystości, że obszary popegeerowskie wymagają ogromnych inwestycji i zapewniał, że inwestycje dla tych terenów będą realizowane, po to, by mieszkający tam ludzie mieli możliwości rozwoju.



Podczas uroczystości głos zabrał wiceszef MSWiA, który zwrócił uwagę, że w gminie Ostrowice miała miejsce „kumulacja draństwa”. – Najpierw wynikała z polityki lat 90-tych, później kolejne rządy sprawiały, że osoby stąd wyjeżdżały – powiedział i dodał, że gmina została zrujnowana.



– Rozmawialiśmy przed spotkaniem z mieszkańcami Ostrowic. Mówili, że wielu młodych ludzi stąd wyjechała. Dziś część wraca. Nie zawsze tutaj, ale do Polski. Nie zostali tutaj, dlatego że byli zmuszeni wyjechać. Tutaj nie było żadnych perspektyw przez lata – podkreślił.

Polityk zauważył, że w 2019 miała miejsce bardzo trudna decyzja. – Część Ostrowic trafiła do gminy Drawsko Pomorskie, a część do Złocieńca. Zobowiązania bierze na siebie skarb pastwa, żeby mieszkańcy nie musieli ponosić tych zobowiązań – powiedział.



– Efektem tego był historyczny wyrok. Wójt, za to co tutaj robił, otrzymał w I instancji wyrok siedmiu lat bezwzględnego więzienia – zauważył.



– Dziś na szczęście samorządowcy z Drawska i Złocieńca we wszelkich możliwych programach wnioskują o środki na była gminę Ostrowice – dodał.





Środki z UE

Premier Mateusz Morawiecki mówił w Ostrowicach, że od kilkunastu miesięcy w różnych ministerstwach toczyły się negocjacje dot. uzgodnienia programów pod kątem środków unijnych. – To jest wiele programów, które cały czas też są Polsce potrzebne. Nie tak bardzo jak kiedyś, ale nadal są bardzo potrzebne" – powiedział.

Szef rządu dodał, że wielu ludziom wydaje się, że środki europejskie są jedynym źródłem inwestycji w Polsce. Przypomniał, że ponad 10 lat temu kiedy przygotowywano program budowy dróg i autostrad, wkład unijny stanowił 70-80 proc. Zwrócił uwagę, że kiedy była ogłaszana ostatnia aktualizacja programu budowy dróg warta blisko 300 mld zł, to ok. 75 proc. wkładu stanowiły już środki budżetu państwa.



– Jestem przekonany, że któryś z tych strumieni środków unijnych, tych nowych (pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej UE), bo generalnie do Polski cały czas płyną środki unijne z tej perspektywy, która jest zamykana, ale któreś z tych nowych środków unijnych przypłyną pod koniec tego roku lub na początku kolejnego roku. Ja jestem dobrej myśli, że uda się tutaj wypracować odpowiednie rozwiązania, żeby nie było wątpliwości, i żeby te środki zaczęły płynąć. Jeśli potem będą jakieś kolejne targi, przeciąganie liny, no to cóż, taka jest natura UE" – zauważył. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Premier Mateusz Morawiecki