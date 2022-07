Kompetencje dla Brukseli czy państw narodowych? Wyniki sondażu

Większość Polaków nie chce silnej unii, lecz silnych państw w UE i taki mandat dają polskiemu rządowi – wynika z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. 38,1 proc. badanych uważa, że polskie władze powinny dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących państwom członkowskim Unii Europejskiej. To bezwzględna większość spośród wszystkich ankietowanych z wyjątkiem tych, którzy odpowiedzieli, że nie mają zdania.

Na pytanie „jaki kierunek rozwoju Unii Europejskiej powinny popierać polskie władze”, największa grupa respondentów - 38,1 proc., odpowiedziała „powinny dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących państwom członkowskim”. 26 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien dążyć do zwiększenia zakresu kompetencji przysługujących UE.



9,5 proc. badanych uważa, że polskie władze powinny dążyć do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a 26,4 proc. nie ma zdania na temat stanowiska Polski wobec kierunku rozwoju UE.



Przeczytaj także: „Po co Tusk został wysłany do Polski?”. Były współpracownik Kohla: Niemcy wypychają Polskę z UE



„Rzeczpospolita” podała, że badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 lipca 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.