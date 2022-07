Niemcy podpiszą nowy układ gazowy z Rosją? Analitycy alarmują

Analitycy Ośrodka Eurointelligence alarmują, że Niemcy mogły zaproponować Rosji układ dot. dostaw gazu w zamian za zakończenie kryzysu energetycznego.

Zdaniem Analityków Ośrodka Eurointelligence Rosjanie wykorzystują pozycję monopolisty i działają zgodnie z podręcznikami do ekonomii. Ośrodek zauważa, że Europa nie ma za bardzo alternatyw, więc Rosjanie mogą wymuszać zmianę jej postępowania przez podwyższanie cen.



Eurointelligence spekuluje, że Niemcy mogą obiecać Rosji, że w zamian za utrzymanie dostaw przez Nord Stream 1, podpiszą nową umowę gazową. Obecnie gazociąg przechodzi przerwę techniczną, a Berlin obawia się, że nie zostanie on uruchomiony pod byle jakim pretekstem.



„Jeśli gaz cudownie wróci do Nord Stream 1 po przerwie technicznej, będzie jasne, że Putin otrzymał żelazne gwarancje od niemieckich przyjaciół” – zuważają autorzy analizy.



Dowodem na taki scenariusz miałaby być presja kanclerza Niemiec Olafa Scholza na rzecz przekazania turbiny Siemensa z naprawy Gazpromowi wbrew nałożonym sankcjon.