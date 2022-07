Ruszyły lekkoatletyczne MŚ w Stanach. Sukces Polki

Katarzyna Zdziebło została wicemistrzynią świata w chodzie na 20 km. To pierwszy medal biało-czerwonych w rozpoczętej w piątek imprezie i 60. w historii startów w mistrzostwach globu.

„Lewy” leci do Barcelony. Szczegóły transferu To najprawdopodobniej ostatni trening Roberta Lewandowskiego z drużyną Bayernu Monachium. W sobotę przed południem napastnik pożegnał się z... zobacz więcej

Po sukcesie Zdziebło bilans polskich lekkoatletów w MŚ to 18 złotych, 17 srebrnych i 25 brązowych.



25-letnia zawodniczka LKS Stali Mielec wynikiem 1:27.31 poprawiła rekord kraju. Dotychczasowy od 2014 roku należał do Agnieszki Dygacz i wynosił 1:29.08.



Zdziebło jest podopieczną trenera Grzegorza Tomali, który przed rokiem do niespodziewanego triumfu olimpijskiego na dystansie 50 km doprowadził swojego syna Dawida.





Wygrała niezagrożona Peruwianka Kimberly Garcia Leon 1:26.59, a trzecia była Chinka Shijie Qieyang - 1:27.56, od której Polka oderwała się trzy kilometry przed metą, bo wcześniej długo maszerowały wspólnie.

𝗧𝗮𝗸 c̷h̷o̷d̷z̷i̷ 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮 𝘄𝗶𝗰𝗲𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘇𝘆𝗻𝗶 𝘀́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗮❗️🥰🇵🇱 Katarzyna Zdziebło sprawiła kapitalną niespodziankę w Eugene 🤍❤️ #tvpsport pic.twitter.com/UI1R6uojKC — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 16, 2022