Szefernaker: Do woj. zachodniopomorskiego trafi kilkaset milionów złotych

Na inwestycje na terenach popegeerowskich w woj. zachodniopomorskim trafi blisko 380 mln zł. To jest 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach – poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój dróg, kanalizacji i infrastruktury wiejskiej.

Wiceminister Szefernaker wziął w sobotę udział w przekazaniu symbolicznych czeków samorządowcom z gmin i powiatów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR.



– Dziś możemy podsumować, że do województwa zachodniopomorskiego trafi kwota na inwestycje na terenach popegeerowskich, jakiej tutaj jeszcze nigdy nie było, blisko 380 mln zł. To jest 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach – poinformował wiceminister.



Jak mówił, środki te zostaną przeznaczone na drogi, kanalizację, świetlice wiejskie, remizy i inne inwestycje, których – jego zdaniem – brakowało przez lata. Zwrócił przy tym uwagę, że projekty, które uzyskają dofinansowanie są inspirowane oddolnie, przez samorządowców, koła gospodyń wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.



Według Szefernakera, dzięki rządowemu programowi powstała moda na gminy popegeerowskie. W ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich do ponad 1300 gmin trafią ponad 4 mld zł.