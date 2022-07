Suski: Dość szantażu. Nie poddamy się niewoli brukselskiej

Nasze ustępstwa ws. sądownictwa powodują nowe żądania UE. Trzeba powiedzieć: dość szantażu Polski, nie poddamy się niewoli brukselskiej – powiedział w sobotę wiceszef klub PiS Marek Suski.

Suski był pytany w sobotę w Polskim Radiu 24 o kierunek polityki rządu PiS wobec zaleceń i warunków stawianych przez instytucje unijne ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem, różnego rodzaju ustępstwa ze strony Polski powodują, że są wysuwane nowe żądania przez UE. – Cokolwiek byśmy zrobili, to znowu będą jakieś kolejne żądania. (...) W którymś momencie trzeba powiedzieć: dość szantażu Polski, nie poddamy się niewoli brukselskiej, jesteśmy dumnym narodem, który ma wspaniałą historię – mówił.



Według Suskiego, „UE szuka jakiegokolwiek pretekstu, żeby się Polski czepić”.



– Bo chodzi o to, żeby Polska nie była suwerennym krajem, a UE przerobić w federacje, gdzie Polska nie będzie miała nic do gadania. To jest strategia grillowania Polski, doprowadzenia to tego, żeby w Polsce był rząd uległy, z premierem, który mówi po polsku, ale z silnym niemieckim akcentem i chyba myśli po niemiecku – podkreślił poseł PiS.

Komisja Europejska i KPO

źródło: pap

Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy na początku czerwca zastrzegając, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian m.in. w sądownictwie. Chodziło m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która przestała istnieć w piątek w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o SN.Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova w czerwcu br. podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego oceniała, iż ta nowelizacja ustawy o SN nie wypełnia warunków określonych w KPO.W opublikowanym w tym tygodniu sprawozdaniu na temat praworządności w UE Komisja Europejska zaleca m.in., aby w Polsce zostały rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. KE wyraziła przy tym poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa.W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.