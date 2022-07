Kissinger tłumaczy się i zaprzecza. Ma nową propozycję dla Ukrainy

Doprowadzenie do zawieszenia broni w oparciu o linię rozgraniczającą z 24 lutego – to nowa propozycja, jaką w wywiadzie dla niemieckiego „Der Spiegel” przedstawił Henry Kissinger. Były szef dyplomacji USA wywołał niedawno prawdziwą burzę, gdy jego słowa odebrano jako wezwanie wobec Ukrainy do rezygnacji z części jej terytorium. Teraz Kissinger zaprzecza, by takie było jego przesłanie i... porównuje Władimira Putina do Nikity Chruszczowa.

98-letni amerykański polityk Henry Kissinger wzbudził ogromne kontrowersje swoim wystąpieniem w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jak relacjonowały media, były szef amerykańskiej dyplomacji wezwał Zachód do zaprzestania prób zadawania miażdżącej klęski siłom rosyjskim na Ukrainie. Miał stwierdzić, że dla osiągnięcia pokoju, najlepiej, aby Ukraina oddała Rosji część swojego terytorium.





Co z Donbasem i Krymem? „Późniejsze negocjacje”

Putin, Chruszczow i „palący problem”

W najnowszym wywiadzie dla niemieckiego tygodnika zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek wzywał Ukrainę do rezygnacji z części jej terytorium.– Do zakończenia tej wojny najlepiej nadaje się. Przywrócenie tego status quo oznaczałoby, że agresja nie zakończyła się sukcesem. Chodzi więc o zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej z 24 lutego. Pozostający wtedy jeszcze pod kontrolą Rosji teren, ok. 2,5 proc. ukraińskiego terytorium, byłby przedmiotem szerszych negocjacji” – wyjaśniłW jego opinii wojna na Ukrainie jest sytuację bezprecedensową, bo „łączny klasyczny europejski konflikt z konfliktem absolutnie globalnym”.Dodaje przy tym, że – jego zdaniem – Putin nie ma planów odzyskania wszystkich terytoriów utraconych po 1989 r.Rosyjski despota przypomina mu przy tym najbardziej Nikitę Chruszczowa. Dlaczego? Jak wskazuje Kissinger,. „Chciał potwierdzić znaczenie swojego kraju i dostać zaproszenie do Ameryki. Dominującym problemem była dla niego równorzędność. W przypadku Putina ten problem jest jeszcze bardziej palący. Uważa on upadek rosyjskiej pozycji w Europie od 1989 roku za strategiczną katastrofę. To stało się jego obsesją” – tłumaczy Kissinger.. Zdaniem 98-letniego byłego dyplomaty stawianie walki o demokrację w centrum relacji międzynarodowych może zakończyć się potężnym konfliktem.