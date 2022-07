Dworczyk: Wzrost przychodów z VAT o ponad 50 proc. w ostatnich 5 latach

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował na Twitterze, że w ostatnich pięciu latach przychody z podatku VAT wzrosły o ponad 50 proc.

Jak wskazał jest to „efekt skutecznej polityki rządu Premiera Morawieckiego, Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej”. Polityk podkreślił również, że ważną rolę w tym procesie odegrało „uszczelnianie luki VAT”.



Michał Dworczyk napisał, że w 2021 r. luka VAT zmniejszyła się do 4,3 proc. co oznacza dodatkowy wpływ do budżetu rzędu 14 mld zł.

