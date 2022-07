„Alarm!”. Jak przeżyć tortury? [WIDEO]

W hełmach, kamizelkach kuloodpornych, często narażając życie - korespondenci wojenni relacjonują to, co dzieje się w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, między innymi na Ukrainie, która padła ofiarą rosyjskiej agresji. Specjalnie przygotowani i przeszkoleni, by przetrwać w okrutnych warunkach wojny. Reporterzy programu „Alarm!” dotarli w miejsce, do którego postronni nie mają prawa wejść. To tam wojskowi specjaliści uczą dziennikarzy jak mają zachować się w obliczu zagrożenia, jak reagować w czasie przesłuchania, a nawet... jak przeżyć tortury!

Obejrzyj cały program „Alarm!”

