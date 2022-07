Chciał przepłynąć z plaży Poniatówka na Bulwary Wiślane. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Po godzinie 3:00 policjanci z komisariatu rzecznego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, którego porwał nurt rzeki. Uratowali go w ostatniej chwili, wciągając na łódkę. Mężczyzna trafił do szpitala.

„Po godz. 3 policjanci komisariatu rzecznego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, którego porwał nurt rzeki. Po chwili policjanci podjęli go na łódkę, gdy był już skrajnie wyczerpany. Po udzieleniu pomocy medycznej mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, był nietrzeźwy” – napisała na Twitterze Stołeczna Policja.





30-latek stracił siły

źródło: pap

– Według wstępnych ustaleń wychodzi na to, żePolicjanci zauważyli go w ostatnim momencie – powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.Jak wyjaśnił policjant, mężczyzna zachowywał się jak „spławik”, czyli wynurzał się co chwila i głęboko znikał pod powierzchnią wody.Mężczyzna trafił do szpitala – powiedział Marczak. – Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie – dodał.Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu.Rzecznik KSP zaznaczył, że dzisiaj zapowiada się bardzo pracowity dzień dla policjantów, pracujących na terenach wodnych.Tam wspólne patrole pełnią policjanci i Państwowa Straż Pożarna – przekazał.