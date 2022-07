143. dzień wojny. Co dzieje się na Ukrainie?

Wbrew wcześniejszym twierdzeniom Rosji, że jej wojska wkroczyły na obrzeża Siewierska, walki tam nadal trwają, a ukraińskie siły po skróceniu i wyprostowaniu swojej linii obrony, skutecznie odpierają rosyjskie ataki – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Trwa 143. doba rosyjskiej pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ciągu ostatnich godzin armia Putina ostrzelała miasta Dniepr i Odessę.

W ataku na Winnicę zginęła dziewczynka i dwóch chłopców Wśród ofiar ataku rakietowego Rosji na centrum Winnicy na Ukrainie są chłopcy w wieku siedmiu i ośmiu lat. Pierwszy wraz z mamą zginął w... zobacz więcej

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Rosjanie wznowili po przegrupowaniu sił atak na Wuhłehirską Elektrownię Cieplną w Switłodarsku w obwodzie donieckim; podjęli też próbę szturmu ze Spirnego na wschód od Słowiańska – informuje sztab ukraińskiej armii w sobotę rano.





Zabici cywile w rosyjskim ostrzale

Źródło: Infografika PAP

Kolejne fałszywe sukcesy Kremla

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2022

źródło: portal tvp.info, IAR, PAP

W komunikacie podano, że na tym odcinku frontu siły ukraińskie powstrzymały ogniem próby ataków na kierunkach Dołomitne – Nowołuhańske, Dołomitne – Semyhirja, a także Roty – Werszyna.Szturmy Rosjan wspomagane są za pomocą artylerii i lotnictwa – dokonują ostrzałów z artylerii także na linii frontu w obwodzie charkowskim i na południu kraju.Rosyjskie rakiety spadają na obiekty cywilne także w miejscach oddalonych od linii frontu –; nad miastem unosi się dym. W wyniku nocnego ostrzału rakietowego Dniepra zginęło co najmniej 3 cywilów, a 15 zostało rannych.Trzy ofiary śmiertelne potwierdzono także po rosyjskim ataku rakietowym na Czuhujiw w obwodzie charkowskim. „Zginęły trzy osoby: dwaj mężczyźni w wieku 60 i 68 lat oraz kobieta w wieku 70 lat. Jeszcze trzy osoby trafiły do szpitala” – powiadomił szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.Triumfalne komunikaty Moskwy o wkroczeniu na obrzeża Siewierska dementuje jednak Londyn.„Rosyjskie działania ofensywne nadal mają ograniczony zakres i skalę, a walki na zachód od Lisiczańska koncentrują się na Siewiersku i Bachmucie. Dzieje się tak mimo rosyjskich twierdzeń, że wcześniej w tym tygodniu wkroczyli na obrzeża miasta Siewiersk.To prawdopodobnie, przynajmniej częściowo, ma na celu pokazanie sukcesu krajowym odbiorcom i wzmocnienie morale walczących wojsk” – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.„Ukraińska obrona skutecznie odpiera rosyjskie ataki od czasu, gdy Lisiczańsk został oddany, a ukraińska linia defensywna skrócona i wyprostowana. To pozwoliło to na koncentrację sił i ognia przeciwko zmniejszonym atakom rosyjskim i odegrało zasadniczą rolę w zmniejszeniu impetu Rosji” – dodano.