Errol Musk ma kolejne dziecko ze swoją... pasierbicą

Elon Musk ma dziewięcioro dzieci z trzema kobietami. Jego ojciec Errol budzi jednak jeszcze większe emocje. Doczekał się on bowiem potomstwa ze swoją pasierbicą, Janą Bezuidenhout. Niedawno poinformował, że na świat przyszło ich drugie dziecko.

Ojciec najbogatszego człowieka na świecie z wykształcenia jest inżynierem elektromechanikiem, posiadał udziały w zambijskiej kopalni szmaragdów, działał też na rynku nieruchomości. Równie bogate, jak życie zawodowe, miał życie prywatne. Jego pierwszą żoną była modelka Maye Haldeman.



Ma z nią troje dzieci: Elona, Kimbala i Toscę. Później ożenił się z wdową, Heide Bezuidenhout, która miała już dwoje dzieci, w tym 4-letnią Janę. Para doczekała się dwojga kolejnych dzieci. Errol i Heide rozstali się po 18 latach.



W 2017 r. wybuchł skandal. Wyszło na jaw bowiem, że 30-letnia Jana jest w ciąży ze starszym o 41 lat ojczymem. Ich rodzina doznała szoku.



– Nadal im się to nie podoba. Uważają to za odrażające, bo to ich rodzona albo przyrodnia siostra – powiedział Musk senior. Dwa lata po narodzinach Elliota urodziło się kolejne dziecko Jany i Errola – tym razem dziewczynka. Musk zaznaczał, że ta ciąża nie była w planach. Ojczym i pasierbica nie są już parą, ale mieszkają blisko siebie.



Pytany o to, czy chciałby mieć więcej dzieci, odpowiedział, że „jedyną rzeczą, dla której jesteśmy na Ziemi, jest reprodukcja”. – Gdybym mógł mieć kolejne dziecko, to bym się na nie zdecydował. Nie widzę powodu, dlaczego miałoby być inaczej – dodał 76-latek.