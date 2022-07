Fogiel: Politycy opozycji są dziwnie zafascynowani przemocą

Opozycja snuje wizje działań zupełnie nieprzewidzianych w polskim prawie – powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do słów prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza o powołaniu po kolejnych wyborach sejmowej komisji śledczej pod nazwą „Komisja Prawa i Sprawiedliwości”.

W piątek w Radiu Wrocław prezes PSL zapowiedział powołanie sejmowej komisji śledczej pod symboliczną nazwą „Komisja Prawa i Sprawiedliwości”, która miałaby powstać po kolejnych wyborach. Komisja posłużyć ma do rozliczenia działań niezgodnych z prawem.



– To antydemokratyczne wizje działań zupełnie nieprzewidzianych w polskim prawie, które snują ostatnio dziwnie zafascynowani przemocą politycy opozycji – powiedział rzecznik PiS.



– Polska konstytucja mówi o sądach i trybunałach, nie zaś jakichkolwiek doraźnych ciałach, które miałyby kogoś sądzić – dodał.



Zdaniem Fogla, opozycja „ostatnio nieco rozochociła się” w prezentowaniu „dziwnych, kompletnie pozaprawnych i niedemokratycznych wizji”. Odniósł się m.in. do słów szefa PO Donalda Tuska o „wyprowadzaniu” prezesa Adama Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego.





„Wyraz złej woli i ignorancji”

źródło: pap

– To jest bardzo niekorzystne dla polskiej debaty publicznej.Mam wrażenie, że niektórym z naszych konkurentów Polska pomyliła się z rządzonymi przez junty państwami Ameryki Południowej ocenił.Komentując słowa Kosiniaka-Kamysza, rzecznik PiS stwierdził, że przywoływanie np. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach „rzekomych zbrodni” Prawa i Sprawiedliwości to „wyraz złej woli i próby manipulacji wyborcami albo kompletnej ignorancji”.– Zarzut, że spółka, która buduje ogromną inwestycję infrastrukturalną wydaje na nią pieniądze, jest zarzutem absurdalnym. To tak jakby zarzucać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że wydaje pieniądze, bo buduje autostrady i domagać się, aby w takim razie nie budowano w Polsce autostrad – powiedział.Wcześniej Kosiniak-Kamysz, zapowiadając powstanie komisji śledczej, mówił m.in. o „przepaleniu” 246 mln zł na CPK.– Wszyscy ci, którzy postępują niezgodnie z prawem, którzy sprzeniewierzyli się składnym obietnicom i przysięgom, ci, którzy zmarnotrawili przede wszystkim pieniądze publiczne – przepalenie 1,3 miliarda w Ostrołęce w bloku węglowym, który nigdy nie zafunkcjonował, wybory kopertowe, czy 246 milionów złotych wydanych już, zadłużonych na spółkę pilnującej łąki pod Warszawą w Baranowie. To są ewidentne przykłady osób, czy działań, które będą rozliczone i powołamy taką ważną komisję, pod symboliczną nazwą: „Komisja Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział Kosiniak-Kamysz.