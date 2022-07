Ekspert Tuska, studia w ZSRR i nagroda od Kiszczaka. Kto wspiera PO w usunięciu szefa NBP?

Szef Platformy Obywatelskiej i członkowie tej partii zapowiadają usunięcie Adama Glapińskiego z funkcji szefa Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem Donalda Tuska nie trzeba do tego nawet ustawy, bo – jak twierdzi – Glapiński został wybrany „nielegalnie”. Powołuje się przy tym na „ekspertyzy” ekspertów. Jak się okazało, jednym z nich jest prof. Stanisław Hoc, pracownik bezpieki, absolwent moskiewskiej szkoły KGB, nagradzany w PRL przez Czesława Kiszczaka. „O starych, dobrych fachowców coraz trudniej” – komentuje ironicznie historyk, prof. Antoni Dudek.

W czwartek w Świdnicy były premier mówił, że „kiedy skończy się ochrona polityczna Glapińskiego”, szef NBP zakończy urzędowanie. Trzymając w rękach teczkę tłumaczył, że ma dwie ekspertyzy, które rzekomo dowodzą, że Glapiński „nie miał prawa kandydować” na to stanowisko.



Kim są eksperci Tuska? Jak wskazuje historyk Antoni Dudek, szczególnie interesujący jest biogram Stanisława Hoca, który swoją karierę rozpoczynał w Komendzie Wojewódzkiej MO w Opolu w 1969 r., był też wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie.





„Tusk ma rękę do ekspertów”

Funkcjonariusz bezpieki przyda się w „odnawianiu” Trybunału Konstytucyjnego?

źródło: portal tvp.info

Stanisław Hoc studia habilitacyjne kończył w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Trafił tam z Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, gdzie do stycznia 1977 r. pracował jako inspektor.„Trzeba Donaldowi Tuskowi przyznać, że po powrocie z Brukseli ma jeszcze lepszą rękę do »ekspertów« niż wcześniej. Wszak niewielu już mamy w Polsce profesorów prawa, którzy ukończyli »studia habilitacyjne« w ZSRS” – komentuje prof. Antoni Dudek.Wskazuje przy tym, że Hoc za swoją pracę pt. „Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo” otrzymał nawet nagrodę od komunistycznego generała Czesława Kiszczaka.„I jeszcze dla zainteresowanych skutkami poniższego podania: otóż dr Hoc został przywrócony do pracy w resorcie i dosłużył się w bezpiece stopnia podpułkownika. Zatem jakby co, to doświadczenie operacyjne też ma, i do pracy w »odnowionym« Trybunale Konstytucyjnym mógłby się ewentualnie Tuskowi przydać. W końcu o starych, dobrych fachowców coraz trudniej” – podsumował historyk.Drugą „ekspertyzę” dla Tuska przygotował wiceminister w rządzie PO-PSL, członek PO i kandydat tej partii w wyborach parlamentarnych Bogusław Ulijasza – o czym więcej pisaliśmy