Polacy popierają reparacje za II wojnę światową? Sondaż

64 proc. badanych popiera wypłacenie Polsce przez Niemcy reparacji wojennych za II wojnę światową, zaś 16 proc. badanych jest przeciwnych podnoszeniu tej sprawy – wynika z najnowszego badania pracowni Social Changes zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Na pytanie „Czy według Ciebie Niemcy powinni wypłacić Polsce reparacje wojenne, czyli odszkodowanie za szkody i zbrodnie wyrządzone w czasie II Wojny Światowej?”, 39 proc. osób odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, a 25 proc. „raczej tak”.



W porównaniu z identycznym badaniem z listopada ubiegłego roku oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych. Z kolei 5 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a „raczej nie” wybrało 11 proc. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim badaniem spadła liczba przeciwników podnoszenia tej sprawy – poprzednio było o 8 punktów więcej.



Jednocześnie 20 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” – poprzednio było to 18 proc.



Postulat wypłacenia Polsce reparacji popiera 91 proc. wyborców PiS. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej wskaźnik ten wynosi 34 proc. Sprawę reparacji dla Polski popiera także większość wyborców Polski 2050 – 53 proc.



Sondaż Social Changes zrealizowano w dniach 8-11 lipca metodą CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania grupie 1073 osób.