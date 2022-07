Makabra na drodze w czasie burzy piaskowej. Są ofiary śmiertelne [WIDEO]

Co najmniej pięć osób zginęło w piątek w karambolu ponad 20 pojazdów w stanie Montana – poinformowała agencja Associated Press. Do tragedii doszło z powodu burzy piaskowej napędzanej przez porywy wiatru osiągające prawie 100 kilometrów na godzinę.

Pięć ofiar, dziesiątki rannych. Koszmarny karambol w USA Co najmniej pięć osób zginęło w karambolu na autostradzie Pennsylvania Turnpike w USA. Media informują o ponad 60 osobach rannych, w tym pasażerach... zobacz więcej

Lokalne władze są przekonane, że trudne warunki atmosferyczne były przyczyną wypadku – oświadczył sierżant Jay Nelson. – Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z silnym wiatrem, który spowodował burzę piaskową z zerową widocznością – powiedział funkcjonariusz.



Gdy patrol drogowy nie był w stanie natychmiast określić dokładnej liczby rannych, sierżant Nelson poinformował, że aby pomóc ofiarom karambolu trzeba było wezwać dodatkowe karetki z Billings, największego miasta w stanie Montana.



Na nagraniu widać tragiczne skutki zderzenia:





źródło: PAP, portal tvp.info

Nick Vertz, meteorolog z Krajowej Służby Meteorologicznej, powiedział, że „to był przypływ wiatru, który pojawił się jakby znikąd”.Przyczyną katastrofy był najprawdopodobniej tak zwany outflow – czyli fala wiatru, która jest generowana przez burze, ale może podróżować szybciej niż one.