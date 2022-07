Alerty niemal w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą

W ciągu dnia w niemal całej Polsce mogą wystąpić burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla prawie całego kraju. Głównym zagrożeniem podczas burz będą porywy wiatru – ostrzega synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

W sobotę IMGW prognozuje niemal w całym kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu oraz gradem.





Spokojniej jedynie na południowych krańcach

Burzliwa mapa Polski – sobota 16 lipca

Źrodło: IMGW

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, IMGW, PAP

Z tego powodu Instytut wydał alerty 1 stopnia dla wszystkich województw. Wyłączone z ostrzeżeń są jedynie południowe części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.Synoptycy nie wykluczają pojedynczych porywów do 100 km/h – ostrzegają eksperci.Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum i 24 stopni na południowym wschodzie.Meteorolodzy prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zdarzeń szacują na 80 procent. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do godziny 20 na północy i do godz. 21 w centrum kraju.W nocy z soboty na niedzielę na północy i na wschodzie zachmurzenie miejscami duże i przelotne opady deszczu. Na krańcach wschodnich zanikające burze, i tam sumy opadów mogą sięgać od 10 do 15 mm, a porywy wiatru do 65 km/h. Od zachodu wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia.Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Najcieplej na Wybrzeżu do 15 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich ok. 7 stopni.Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie jeszcze w porywach do 55 km/h, zachodni i północno zachodni.