Porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Dodatkowe świadczenie dla górników

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w piątek wieczorem podpisali porozumienie z zarządem spółki. Ustalono, że przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. zł brutto.

Po podpisaniu porozumienia związkowcy przerwali prowadzoną od poniedziałku okupację katowickiej siedziby PGG.



Ponadto ustalono, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 zł za jeden posiłek.



Rozmowy na temat innych zgłoszonych przez związkowców postulatów – w tym na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa – mają być kontynuowane.

