Raport o polskich stratach wojennych. Prezes PiS zdradził termin publikacji

Jeśli dobrze pójdzie, pierwsza część raportu o polskich stratach podczas II wojny światowej zostanie ogłoszona 1 września; dalsze części raportu – w ciągu miesięcy – zapowiedział w piątek w Płocku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami Płocka szef PiS został zapytany, kiedy światło dzienne ujrzy raport o polskich stratach z okresu II wojny światowej oraz kiedy Niemcy wypłacą Polsce reparacje. – Jeśli dobrze pójdzie, a mam nadzieję, że dobrze pójdzie, to ta pierwsza część raportu – bo on ma aż trzy części – będzie ogłoszona 1 września (...) tego roku – powiedział Kaczyński.



Dodał, że z uwagi między innymi na tłumaczenia, publikacja dalszych części raportu „troszkę czasu jeszcze potrwa”, ale – jak zaznaczył – „to jest liczone w miesiącach”.





Oficjalna nota

źródło: pap

– A kiedy złożymy oficjalną notę? Tego w tej chwili państwu nie powiem, ale trzeba się spieszyć, bo czas jest sprzyjający. Akurat to jest dobry moment, żeby tę sprawę postawić – mówił Kaczyński. – Chcemy to zrobić, trzeba też zmienić świadomość Zachodniej Europy – dodał.W poprzedniej kadencji – od września 2017 roku w Sejmie funkcjonował Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, przygotowywał raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku II wojny światowej i wysokości odszkodowania dla Polski od. W obecnej kadencji nie powołano zespołu ds. reparacji wojennych, ale Mularczyk zapowiadał, że sprawa reparacji będzie kontynuowana.We wrześniu 2020 roku Mularczyk mówił, że raport jest finalizowany, tłumaczony na języki niemiecki i angielski. Raport został zaprezentowany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jak informował wtedy Mularczyk, spotkał się on z pozytywnym odbiorem.W środę premier Morawiecki pytany na konferencji prasowej w Boronowie (woj. śląskie), co w ostatnich latach Polska zrobiła, aby uzyskać odszkodowania wojenne i reparacje od Niemiec, powiedział, że od czterech lat przygotowywany jest kompleksowy raport, który ma pokazać zakres nie tylko niemieckich zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej, ale także wyrządzonych zniszczeń. Przekazał, żeMularczyk zapytany w piątek w Polskim Radiu 24 o raport odparł: „Zmierzamy ku końcowi” i powiedział, że zostanie on opublikowany w najbliższym czasie. Pytany o podawaną wcześniej kwotę reparacji od Niemiec w wysokości 850 mld dolarów, stwierdził, że jest ona „konserwatywna i ostrożna”.