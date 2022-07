„Demony totalitaryzmu, nacjonalizmu, kolonializmu i imperializmu żyją ciągle w Rosji”

Rosjanie znów mordują, uderzają w niewinnych, strzelają do kobiet i dzieci; po doświadczeniach XX w. nadal nie jesteśmy wolni od demonów totalitaryzmu, nacjonalizmu, kolonializmu i imperializmu – one żyją ciągle w Rosji – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



W kolejnym odcinku swojego podcastu, premier nawiązał do czwartkowego zamachu w Winnicy w środkowej Ukrainie, gdzie na centrum miasta spadły trzy rosyjskie rakiety. W wyniku ataku zginęło co najmniej kilkanaście osób, wśród nich kilkuletnie dziecko.



– Rosjanie znów mordują i znowu uderzają w niewinnych, strzelają do kobiet i dzieci – powiedział premier dodając, że „te obrazy powinny pozostać z nami, jako przestroga na całe życie”.



– Ale wyobraźmy sobie teraz, że naród ukraiński zamiast bronić swojej ojczyzny, wynajmuje w tym celu armię najemnych cyborgów. Technologicznie, pewnie teoretycznie, byłyby nie do zastąpienia, ale czy broniłyby wolności Ukrainy, gdyby ktoś zapłacił im więcej – mówił Morawiecki.





Zobacz także: W ataku na Winnicę zginęła dziewczynka i dwóch chłopców

Szef polskiego rządu stwierdził, że „wojna nigdy nie była i nigdy nie będzie grą w szachy, w której liczy się tylko kunszt strategiczny”. – Wojna zawsze jest sprawą życia i śmierci dla konkretnych ludzi. Wolności lub niewoli dla konkretnych państw – podkreślił.

Przyznał, że co prawda notujemy gigantyczny postęp technologiczny, ale – jak mówił – „chyba trudno powiedzieć, żebyśmy dokonali postępu w kategoriach moralnych”. – W końcu po potwornych doświadczeniach XX w. nadal nie jesteśmy wolni od demonów totalitaryzmu, ale także demonów nacjonalizmu, kolonializmu i imperializmu – one żyją ciągle w Rosji –powiedział szef rządu



Zaznaczył, że dla niego pytanie o przyszłość armii jest pytaniem nie tylko o technologię, ale i o wartości. – Wobec zagrożeń przyszłości musimy być silniejsi niż dziś, to pewne –powiedział premier.





– Ale sprawą jeszcze ważniejszą jest pytanie, kim chcemy być jako ludzie, jako naród, jako wspólnota wolnych państw. Technologiczna siła jest dziś po stronie Zachodu, ale czy to wystarczy, by wygrać z Rosją? – dodał Morawiecki.