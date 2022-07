Czy lekarze mogą zaprzestać podtrzymywania życia 12-letniego Archiego? Jest wyrok

Lekarze mogą zgodnie z prawem zaprzestać podtrzymywania życia 12-letniego Archiego Battersbee, który doznał poważnego uszkodzenia mózgu – orzekł w piątek sąd w Londynie w głośnym w Wielkiej Brytanii sporze prawnym.

Matka chłopca 7 kwietnia znalazła go nieprzytomnego w ich domu w Southend w południowo-wschodniej Anglii. Jak przypuszcza Hollie Dance, brał on udział w prowadzonym w mediach społecznościowych wyzwaniu polegającym na jak najdłuższym odcięciu dopływu krwi do mózgu. Wyzwanie „Black out challenge” na aplikacji TikTok polegało na obwiązaniu sobie głowy. 12-latek został przewieziony do Royal London Hospital, ale od tamtego czasu nie odzyskał przytomności.



W drugiej połowie maja, po uzyskaniu zgody sądu, lekarze przeprowadzili serię testów, z których wynika, że chłopiec ma uszkodzony pień mózgu. Na podstawie tych badań na początku czerwca wysoki trybunał uznał, że wobec śmierci mózgu, w najlepszym interesie chłopca jest zaprzestanie dalszego utrzymywania go przy życiu. Rodzice Archiego odwołali się od tej decyzji i sąd apelacyjny zdecydował, że wysoki trybunał powinien jeszcze raz rozważyć, jakie rozwiązanie jest w najlepszym interesie chłopca.





źródło: pap

W piątek sąd podtrzymał poprzednią decyzję, orzekając, że lekarze mogą zgodnie z prawem zakończyć podtrzymywanie chłopca przy życiu. Sędzia Anthony Hayden powiedział, że to, co przydarzyło Archiemu, jest „tragedią niezmierzonego wymiaru”, ale dowody medyczne są „przekonujące i jednomyślne” i pokazują „ponury” obraz.Według nich, Archie doznał znaczącego urazu w wielu obszarach mózgu i nie odzyskał świadomości w żadnym momencie. Ocenił, że kontynuowanie leczenia byłoby „daremne”.– Służy jedynie przeciąganiu jego śmierci, podczas gdy nie jest w stanie przedłużyć jego życia – powiedział sędzia Hayden.Rodzice chłopca, którzy już wcześniej prowadzili kampanię na rzecz kontynuacji leczenia ich syna, zapowiedzieli, że będą próbować się odwoływać od wydanej w piątek decyzji. Jak przekonują, serce ich syna wciąż bije.