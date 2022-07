Potężne wyrzutnie dotarły na Ukrainę. Pokazali zdjęcia

Ukraina otrzymała pierwsze wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MLRS M270 – poinformował w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Rezinkow na Twitterze, zamieszczając zdjęcie jednej z wyrzutni.

„Rodzina broni dalekiego zasięgu armii ukraińskiej powiększyła się: przybyły pierwsze MLRS M270!” – napisał Reznikow.



Wyraził przekonanie, że wyrzutnie te będą stanowiły „dobre towarzystwo” na polu bitwy dla amerykańskich systemów HIMARS.



Zobacz także -> Jaką broń Niemcy przekazały Ukrainie? Lista i kolejne obietnice



„Dziękuję naszym partnerom. Nie ma litości dla naszego wroga” – napisał.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX