Błąd Scholza. Niemcy zapłacą miliardy

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w latach 2018–2021 pełnił funkcję wicekanclerza oraz ministra finansów. To wówczas miał podjąć decyzje, przez które teraz niemieccy podatnicy będą musieli wygospodarować z krajowego budżetu około 7,6 mld euro.

O sprawie pisze „Do Rzeczy” powołując się na portal Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) i dokument federalnego resortu finansów.



Z raportu ma wynikać, że jako minister finansów Scholz podjął ryzykowną decyzję prowadzenia polityki emisji obligacji skorygowanych o inflację w celu pozyskania pożyczonych środków.



„Doprowadziło to do tego, że przy niskich stopach wzrostu cen było to korzystne dla państwa, ale teraz, w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji, wypełnienie zobowiązań z tych papierów wartościowych stało się nieproporcjonalnie drogie” – czytamy.



Media zaznaczają, że spowoduje to poważne konsekwencje dla budżetu na rok 2023. Już zapisano w nim, że „na spłatę tzw. obligacji inflacyjnych w nadchodzącym roku rząd w Berlinie będzie musiał zarezerwować około 7,6 mld euro”.



Co ważne, to o 3 mld euro więcej niż w roku bieżącym i o prawie 7 mld euro więcej niż w 2021 r.