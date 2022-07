Dulkiewicz parkuje na trawniku? Gdański ratusz wyjaśnia

Jeden z gdańskich portali pokazał zdjęcie auta prezydent Aleksandry Dulkiewicz (Platforma Obywatelska), które było zaparkowane na trawniku. Portal tvp.info zwrócił się do gdańskiego ratusza z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. „Auto prezydent parkowało w miejscu, które zgodnie z umową przeznaczone jest pod postój samochodów. Po zakończeniu remontu dachu samochód wróci na poprzednie miejsce postojowe” – czytamy w przekazanej nam odpowiedzi.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz miała zaparkować swoje auto na trawniku. „We wtorek 12 lipca o godz. 12.25 zaobserwowaliśmy prezydencki samochód zaparkowany… pod drzewem” – poinformował w czwartek portal Gdańska Strefa i pokazał zdjęcia.



Ponieważ parkowanie pokazane na zdjęciu faktycznie wygląda mało profesjonalnie, zwróciliśmy się do gdańskiego ratusza z pytaniami: „Czy rzeczywiście jest to auto prezydent Aleksandry Dulkiewicz, dlaczego było zaparkowane w taki sposób i czy jest to zgodne z przepisami?”



W odpowiedzi nadesłanej przez Izabelę Kozicką-Prus (p.o. kierownika referatu prasowego prezydent Gdańska) czytamy, że „przedstawione na zdjęciu podwórko użytkowane jest wyłącznie przez wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości”.

„Z powodu remontu dachu, zgodnie z informacją zamieszczoną w klatkach kamienicy, właściciele samochodów zostali poproszeni o ich przestawienie z tradycyjnych miejsc parkowania na podwórzu” – dodano.



W odpowiedzi na pytania portalu tvp.info zapewniono, że auto prezydent parkowało w miejscu, które zgodnie z umową przeznaczone jest pod postój samochodów.



„Po zakończeniu remontu dachu samochód wróci na poprzednie miejsce postojowe” – podkreślono.