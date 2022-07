Włamanie do biura posłów PiS. Są zarzuty

Trzej 17-latkowie, którzy podejrzani są o włamanie do biura poselskiego PiS w warszawskim Ursusie, usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Wszyscy zostali objęci dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Warszawy 9 w warszawskim Ursusie. Jak informował w czwartek na Twitterze poseł PiS Jarosław Krajewski, w nocy do jego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej biura poselskiego wtargnęli sprawcy.



PAP zapytała o sprawę Komendę Stołeczną Policji. – Potwierdzam, że w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące włamania do jednego z obiektów na ul. Bohaterów Warszawy. Na miejsce skierowano policjantów – poinformował w czwartek rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.



– Jak się okazało, sprawcy wynieśli z budynku ulotki, które następnie podpalili na Placu Tysiąclecia. Po chwili policjanci zatrzymali trzech 17-latków – mówił funkcjonariusz.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Małgorzata Gosiewska o szkodach wyrządzonych w biurze poselskim

źródło: pap

W piątek po wytrzeźwieniu trzej nastolatkowie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Podczas przesłuchania dwóch się przyznało, natomiast jeden częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego im czynu.Po zarzutach młodzi mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie. – Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.Za zarzucany czyn może im grozić od roku do nawet 10 lat