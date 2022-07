Znamy skład jury festiwalu filmowego w Wenecji

Amerykańska aktorka, laureatka Oscara Julianne Moore będzie przewodniczącą jury tegorocznego międzynarodowego festiwalu filmowego w Wenecji – ogłosiła w piątek dyrekcja imprezy. 79. edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 31 sierpnia do 10 września 2022 roku.

Jury przyzna filmom długometrażowym następujące nagrody: Złoty Lew za najlepszy film, Srebrny Lew – Wielka nagroda Jury, Srebrny Lew – nagroda za najlepszą reżyserię, Puchar Volpiego za najlepszą interpretację roli kobiecej, Puchar Volpiego za najlepsza interpretację roli męskiej, Nagroda Specjalna Jury, nagroda za najlepszą scenografię, Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla młodego aktora lub aktorka debiutującej.



Lista zakwalifikowanych filmów do festiwalu nie została jeszcze ogłoszona.





Jury festiwalu w Wenecji

Decyzję o wyborze jury podjęła Rada Administracyjna Biennale. W jury obok Julianne Moore zasiądą także: Mariano Cohn z Argentyny, Leonardo Di Costanzo z Włoch , Audrey Diwan z Francji, Leila Hatami z Iranu, Kazuo Ishiguro z Japonii oraz Rodrigo Sorogoyen z Hiszpanii.Na stronie Biennale w Wenecji podano notki biograficzne nt. poszczególnych członków jury.Przewodnicząca jury festiwalu Julianne Moore zagrała niedawno w komediodramacie „When You Finish Saving the World”, wyreżyserowanym przez Jesse Eisenberga. W 2021 wystąpiła w serialu „Historia Lisey” i w musicalu „Drogi Evanie Hansenie”. W swojej karierze zagrała już w ponad 70 filmach, m.in. w „The Glorias”, „Tuż po weselu”, „Wszystko w porządku”. W 2015 roku zdobyła Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w filmie „Motyl Still Alice”.

Proud and honored https://t.co/5QKnmqmIHd — Audrey Diwan (@AudreyDiwan) July 15, 2022

Mariano Cohn to argentyński reżyser, scenograf i producent filmowy. Wyreżyserował 10 filmów długometrażowych. Ostatnie dzieło pt. „Boscy” (Finale a sorpresa - Official Competition) Penélopą Cruz, Antoniem Banderasem i Oscarem Martínezem został przedstawiony w Wenecji w 2021 roku.

Leonardo Di Costanzo jest włoskim reżyserem i scenografem. Wygrał najważniejsza nagrodę kinową we Włoszech – David di Donatello jako najlepszy reżyser debiutujący za film „The Interval” (l’Intervallo), przedstawiony w 2012 roku na weneckim Biennale.



Audrey Diwan to francuska reżyserka i scenografka. Zadebiutowała filmem pt. „Mais vous êtes fous”. Jej ostatni film „Happening” (l'Événement) wygrał nagrodę Złotego Lwa w Wenecji w 2021 roku.



Leila Hatami to irańska aktorka. W 2011 roku na festiwalu w Berlinie zdobyła nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za rolę w filmie „Rozstanie”. W 2014 roku zasiadała w jury w Cannes.



Kazuo Ishiguro jest japońskim pisarzem i scenarzystą oraz zwycięzcą nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 50 języków.

źródło: PAP, labiennale.org, portal tvp.info

Rodrigo Sorogoyen jest hiszpańskim reżyserem i scenografem. Jego krótkometrażowy film „Madre” (matka) był kandydatem do Oskara w 2019 roku. Zaś jego film długometrażowy pt. „Królestwo” („el Reino) zdobył siedem nagród filmowych Goya.