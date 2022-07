Unia proponuje nowe sankcje na Rosję. Chodzi o złoto i high-tech

Komisja Europejska przyjęła projekt nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on zakaz importu rosyjskiego złota, wzmacniając jednocześnie kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.

Aby wejść w życie, projekt KE będzie musiał zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie.



– Brutalna wojna Rosji z Ukrainą trwa nieprzerwanie. Dlatego proponujemy dziś zaostrzenie naszych mocnych unijnych sankcji wobec Kremla, skuteczniejsze ich egzekwowanie i przedłużenie do stycznia 2023 roku – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.



– Moskwa musi nadal płacić wysoką cenę za swoją agresję – dodała Niemka.



KE podała, że nowy pakiet sankcji „w żaden sposób nie dotyczy handlu produktami rolnymi między krajami trzecimi a Rosją”.

