Jak Tusk budował autostrady i „nikt nie stracił”. O tym nie wspomniał [WIDEO]

Lider PO w Świdnicy krytykował rząd za rzekomy brak dialogu ze społeczeństwem i miliony wydane na Centralny Port Komunikacyjny. Donald Tusk na konferencji prasowej stwierdził, że gdy jego rząd budował autostrady, to „właściwie każdy był zadowolony”. Były premier nie wspomniał jednak o tym, jak bankrutowali wówczas polscy przedsiębiorcy, zdesperowani działaniami władz. Przypominamy nagranie z 2012 roku, gdy podwykonawca budujący autostradę pojawił się na sejmowej komisji.

W czasie czwartkowego briefingu w Świdnicy Tusk atakował rząd za wydatki na Centralny Port Komunikacyjny, którego – jak twierdził – „de facto nie ma”. – Łąki jak były łąkami, tak są – argumentował, choć do zakończenia budowy jeszcze kilka lat.





Tusk: Jak rządziłem, każdy był zadowolony

„Nikt nie stracił”? A jednak

źródło: portal tvp.info

Odniósł się także do protestów mieszkańców okolic, gdzie ma być zlokalizowane lotnisko oraz inwestycje komunikacyjne. Przechwalał się, że jego rząd „w ciągu kilku lat zbudował najnowocześniejszą sieć autostrad w Europie”. Jednocześnie stwierdził, że wtedy także wywłaszczenia na potrzeby inwestycji wywoływały wiele emocji, ale on znalazł na to sposób.Słowa byłego premiera to jednak pewne nadużycie.Osób skarżących się i poszkodowanych działaniami państwa nie brakowało w okresie, o którym mówi lider PO. Gdy przed Euro 2012 budowano autostrady, wielu podwykonawców znalazło się na krawędzi bankructwa.Symboliczne stało się wystąpienie jednego z przedsiębiorców, który w maju 2012 r. na sejmowej komisji infrastruktury tłumaczył posłom, jak popadł w wielotysięczne długi.– Zapłaciłem podatki, sprzedałem całą swoją firmę i zostałem z niczym! Zostałem z długami, jestem 150 tys. ludziom winien! Nie mam nawet domu! Wstyd! – krzyczał zdesperowany biznesmen, rzucając teczką.– Służby na nas nasyłajcie, urzędy skarbowe, policję, wszystko! (...) Co ja mam powiedzieć w domu żonie i dzieciom?! Mam za granicę wyjechać?! Tu się urodziłem, tu chcę pracować i tu chcę żyć – argumentował.W podobnej sytuacji znalazło się wielu innych przedsiębiorców.