Historyk: Bitwa pod Grunwaldem pokazuje znaczenie współpracy państw europejskich dziś

Zwycięstwo pod Grunwaldem, u którego podstaw leży sojusz Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, pokazuje jak istotne jest współdziałanie państw Europy Środkowo-Wschodniej. To nauka dla współczesnej polityki, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Polska, Ukraina, kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólnie są w stanie więcej zdziałać – powiedział Family News Service historyk KUL dr Andrzej Gładysz z okazji przypadającej 15 lipca 612. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

– Bitwa pod Grunwaldem była wielkim zwycięstwem polsko-litewskiego oręża nad Zakonem Krzyżackim, który uznawano za jeden z najpotężniejszych zakonów rycerskich ówczesnej Europy. Była to również jedna z największych bitew średniowiecza – zaznaczył dr Andrzej Gładysz.



Dodał, że „Grunwald był dowodem kunsztu dowódców tej kampanii jak i samej bitwy, a następnie szansą na działania polskiej dyplomacji propagującej pojęcie tzw. wojny sprawiedliwej, które funkcjonuje do dziś”.



Historyk jednocześnie podkreślił, że ewentualna przegrana w 1410 r. mogłaby skutkować stratami terytorialnymi Polski i opóźnieniem rozwoju kraju, także znacznym pogorszeniem sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego.





Rocznica bitwy pod Grunwaldem

Podkreślił rolę corocznych kostiumowych inscenizacji na polach grunwaldzkich w edukacji współczesnych młodych ludzi: „Osobiście bardzo cenię ruchy inscenizacyjne jako nowoczesną formę przekazywania wiedzy historycznej, która szybko trafia do młodzieży”. źródło: KAI, TVP Info

Mimo wielu publikacji poświęconych bitwie grunwaldzkiej istnieją fakty, o których mówi się rzadziej. Jak podkreślił historyk KUL, „wojna polsko-krzyżacka rozpoczęła się już w roku 1409. Wtedy to Krzyżacy starali się uzyskać od Jagiełły zapewnienie, że nie włączy się w konflikt krzyżacki z Litwą.”.Dr Andrzej Gładysz podkreślił znaczący udział polskiego Kościoła. Dostojnicy kościelni wystawili chorągwie prywatne, niektórzy osobiście brali udział w bitwie.Zgodnie z przekazem historyka Jana Długosza przyszły kapłan Zbigniew Oleśnicki uratował króla Władysława Jagiełłę przed rycerzem Zakonu, który chciał go zabić. Niezwykłą rolę odegrała również kościelna dyplomacja na soborze w Konstancji w latach 1414-18, podczas którego na skutek zaangażowania polskiej strony reprezentowanej przez ks. Pawła Włodkowica papieska komisja przyznała rację Polakom w sporze z Krzyżakami.– Pamięć o Grunwaldzie zawsze była, również w okresie rozbiorów. 500. rocznica w 1910 r. była okazją do manifestacji narodowych. Dobrze, że dzisiaj na nowo pamiętamy o Grunwaldzie – dodał ekspert KUL.