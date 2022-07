Müller: Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe opublikowana

Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie na przełomie lipca i czerwca – powiedział na konferencji prasowej rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu ocenił, że dzięki ustawie wprowadzającej wakacje kredytowe, która została opublikowana poprzedniego dnia w Dzienniku Ustaw, każda osoba spłacająca kredyt hipoteczny w złotych będzie mogła skorzystać z wakacji kredytowych.



– W tym roku można będzie zawiesić spłatę kredytu na cztery miesiące. Do końca roku jest pięć miesięcy, a więc cztery z tych pięciu miesięcy będą objęte wakacjami kredytowymi – powiedział Piotr Müller.



Jak dodał, w przyszłym roku również będzie można skorzystać z wakacji kredytowych przez cztery miesiące – po jednym miesiącu w każdym kwartale.

– Wniosek będzie można złożyć bezpośrednio w banku lub zrobić to drogą elektroniczną poprzez bankowe platformy. Odpowiednie formularze będą gotowe na przełomie lipca i sierpnia tak, żeby w sierpniu było można zawiesić ratę – dodał rzecznik rządu.



– Ustawa wchodzi w życie na przełomie lipca i sierpnia – zaznaczył rzecznik rządu.



Przypomniał, że w ustawie zawierającej przepisy na temat wsparcia kredytobiorców znalazły się także zapisy, które przedłużają tarcze antyinflacyjne do 31 października. W tamach tych tarcz – jak powiedział Müller – obniżony został VAT na żywność i na gaz ziemny do zera, a VAT na energię elektryczną do 5 proc.; spadła także akcyza na energię.