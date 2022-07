40 tys. zł na ocieplenie domu i nie tylko. Można składać wnioski w „Czystym Powietrzu Plus”

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze Plus”. Nowa propozycja rządu przewiduje dofinansowania dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić tzw. kopciucha lub ocieplić dom. W porównaniu z poprzednim programem „Czyste Powietrze” zwiększyła się maksymalna kwota dofinansowania. Ale to nie wszystko – teraz nawet 50 proc. dotacji będzie można otrzymać przed rozpoczęciem remontu. Gdzie można składać wnioski?

Dotąd osoby planujące termomodernizację lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła, które chciały skorzystać z rządowego programu dofinansowania, musiały wyłożyć swoje pieniądze na remont. Inwestycje były bowiem rozliczane dopiero po ich zrealizowaniu. To zmienia się wraz z nowym programem „Czyste Powietrze Plus”.



Od 15 lipca część wnioskujących może liczyć na to, że połowa maksymalnej dotacji zostanie wypłacona wcześniej – czyli przed rozpoczęciem prac. Zwiększono także kwotę dofinansowania – teraz w przypadku osób o niskich dochodach może maksymalnie wynieść nawet 79 tys. zł.





„Czyste Powietrze Plus” – poziomy dofinansowania

Prefinansowanie – nawet 40 tys. zł jeszcze przed remontem

Analitycy: Mieszkania stanieją Osłabiony popyt na nieruchomości powoduje, że ceny mieszkań na rynku pierwotnym wyhamowują. W drugiej połowie roku zaczną spadać – uważają... zobacz więcej

Wysokość dofinansowania zależy od wynagrodzenia i jest podzielona na trzy poziomy:• poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł;• poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę;• poziom najwyższy – średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1260 zł lub 900 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę (wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w „Czystym Powietrzu Plus” to do 47 tys. zł, natomiast w przypadku najwyższego poziomu – 79 tys. zł.

Ze wspomnianej ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Oznacza to, że przy najwyższym stopniu dotacji będzie można otrzymać niespełna 40 tys. zł jeszcze przed wykonaniem inwestycji.



Pieniądze nie trafią jednak do wnioskodawcy. Warunkiem wypłaty do 50 proc. dotacji wcześniej będzie załączenie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac do wniosku o dofinansowanie. W ramach realizowanej inwestycji możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami.



Umowy będzie można dołączyć od razu przy składaniu wniosku lub później przy uzupełnieniu wniosku, ale będzie na to tylko 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. Prefinansowanie nie trafi też bezpośrednio do właściciela domu jednorodzinnego, lecz na konto wykonawcy inwestycji.

#wieszwiecej Polub nas

Wnioski do programu „Czyste Powietrze Plus”

Oficjalnie program wystartował w piątek 15 lipca. Tego dnia ruszył także nabór wniosków.Jak można złożyć wniosek?• W formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym (w razie braku takiego podpisu, wniosek trzeba i tak wysłać elektronicznie, choć konieczne jest też wydrukowanie formularza, podpisanie ręcznie i wysłanie pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

• Złożyć go osobiście w WFOŚiGW lub w gminie, która ma podpisaną umowę o współpracę z Narodowym Funduszem.



Wnioskowanie o dofinansowanie z prefinansowaniem będzie możliwe wyłącznie dla nowych osób przystępujących do programu „Czyste Powietrze”.





Na co można otrzymać dofinansowanie? Zasady „Czystego Powietrza Plus”

Źródło: gov.pl

Ila czasu trwa rozpatrzenie wniosku i wypłata pieniędzy?

teraz odtwarzane Rusza program Czyste Powietrze Plus

źródło: portal tvp.info, PAP, gov.pl

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można wykorzystać m.in. na:• instalację pompy ciepła;• ocieplenie budynku;• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;• podłączenie do sieci ciepłowniczej;• wymianę starego pieca lub kotła na nowe, ekologiczne urządzenie.Szczegółowy spis dotacji:Według zapowiedzi resortu klimatu i środowiska rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. PotemPo zakończeniu całej inwestycji właściciel remontowanego domu będzie musiał złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta na rzecz wykonawcy.