Nieżyjący dziennikarz oczyszczony z zarzutów o molestowanie

Wrocławski sąd oczyścił z oskarżeń o molestowanie byłego dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Szymańskiego. Sąd uznał, że nie było podstaw do zwolnienia go z pracy, a „wysuwane wobec niego oskarżenia o molestowanie seksualne nie polegały na prawdzie”. Wyrok jest prawomocny. Poinformował o nim Jacek Harłukowicz z Onetu.

Szymański został zwolniony z „GW” w 2018 r. Kilka miesięcy później zachorował na raka. Zmarł w czerwcu 2020 r. w wieku 45 lat.



„Oskarżające Wojtka dziennikarki nie tylko wciąż pracują w redakcji, ale zostały awansowane. Po śmierci Wojtka nie ma możliwości pozwania ich cywilnie” – napisał Harłukowicz na Twitterze.



W rozmowie z „Presserwisem” Harłukowicz ocenia, że „cała sprawa była intrygą, która miała na celu pozbycie się Wojtka Szymańskiego z redakcji. (...) dziesiątki osób, również tych, które z Wojtkiem pracowały, były pewne, że wysuwane pod jego adresem oskarżenia to stek bzdur”.



– Oprócz tych trzech osób, które postanowiły oskarżyć go o molestowanie po dwóch latach od zdarzenia. Po latach, podczas których razem się bawiliśmy, imprezowaliśmy i współpracowaliśmy, a one wielokrotnie korzystały z Wojtka pomocy” – twierdzi Harłukowicz.

1/2 Nie było ŻADNYCH podstaw do zwolnienia Wojciecha Szymańskiego z ⁦⁦@gazeta_wyborcza⁩ a wysuwane wobec niego oskarżenia o molestowanie seksualne nie polegały na prawdzie - uznał dziś sąd.

Wyrok jest PRAWOMOCNY



Wyrok jest PRAWOMOCNY

Wojtek tej sprawiedliwości nie doczekał. Zmarł 2 lata temu

zatrudnił Wojciecha Szymańskiego, ma podobną opinię. – Od początku byłem święcie przekonany, że to niemożliwe, by z jego strony doszło do mobbingu lub molestowania. Za dobrze go znałem. I teraz ten wyrok po latach jest zadośćuczynieniem dla Wojtka i jego przyjaciół – powiedział w „Presserwisie”.Sawka opowiada, że po oskarżeniach wysuniętych pod adresem Szymańskiego część jego kolegów „”. Wystosowano nawet pisemny protest. Ale Szymański został zwolniony.– Spółka podtrzymuje swoją ocenę sytuacji dokonaną na podstawie wewnętrznego postępowania i jest przekonana o słuszności działań podjętych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy swoim pracownikom oraz dbałości o wartości, którymi jej zespół kieruje się na co dzień – mówi Nina Graboś, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej cytowana przez „Presserwis”.