Minister finansów o mapie drogowej wprowadzania zamiennika dla WIBOR-u

Mapa drogowa, uwzględniająca wszelkie wyzwania wiążące się z wprowadzeniem zamiennika WIBOR-u, zostanie dopracowana w najbliższych tygodniach; pewnie w sierpniu – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak komentuje odnotowany w ostatnich dniach spadek wskaźników WIBOR?

W środę resort finansów poinformował o rozpoczęciu działania narodowej grupy roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Chodzi m.in. o zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem.



Minister finansów Magdalena Rzeczkowska w piątek powiedziała, że w ramach grupy roboczej opracowywana jest mapa drogowa z uwzględnieniem „wszelkich wyzwań, jakie wiążą się z wprowadzeniem zamiennika (WIBOR-u) dla rynku finansowego”. – Myślę, że w najbliższych tygodniach, pewnie w sierpniu, taka mapa drogowa zostanie już dopracowana – oświadczyła.





WIBOR a wakacje kredytowe

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowana została, w ramach której znalazła się możliwość zaproponowania nowego wskaźnika. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej. Zamiennik WIBOR-u w drodze rozporządzenia będzie mógł określić minister finansów.– Ta ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia zamiennika dla wskaźnika WIBOR, przewiduje procedurę, w jakiej ten wskaźnik jest opracowywany i w jakiej jest wprowadzany. Te prace, jeżeli chodzi o znalezienie właściwego zamiennika i jego wprowadzenie, są prowadzone z udziałem całego sektora rynku finansowego, czyli szerokiego spektrum interesariuszy w ramach komitetu stabilności finansowej – powiedziała minister.zaznaczyła, że ministerstwo finansów jest „tylko jednym z aktorów” tego procesu. Dodała, że bardzo ważne jest, aby z jednej strony zostały osiągnięte korzyści płynące z wprowadzenia zamiennika WIBOR-u, a z drugiej strony, aby

– W tych trudnych czasach naprawdę musimy bardzo dbać o to, żeby zapewnić na tyle, na ile jest to tylko możliwe, stabilność gospodarki, ale również i bezpieczeństwo finansowe i stabilność sektora rynków finansowych – powiedziała.





Rynek odpowiedział spadkami wskaźników WIBOR?

Minister finansów odpowiedziała na pytanie, czy może występować korelacja pomiędzy przegłosowaniem przez Sejm 7 lipca ustawy umożliwiającej wprowadzenie zamiennika WIBOR-u, a spadkami wskaźników WIBOR 3M od 8 lipca (z 7,14 proc. 7 lipca, na 7,00 proc. 13 lipca).– WIBOR też zależy od pewnej analizy czynników ryzyka i rynek reaguje na różne informacje, które – czy to z parlamentu od legislatora, czy z gospodarki – płyną. Czy jest korelacja? Nie chciałabym tutaj jednoznacznie, tak autorytatywnie się wypowiadać – odpowiedziała.Podwyżki stóp procentowych NBP (stopa referencyjna banku centralnego wzrosła z 0,1 proc. na początku października 2021 r. do 6,5 proc. obecnie) doprowadziły do wzrostu WIBOR-u, czyli wskaźnika, od którego zależy oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik WIBOR dla pożyczek trzymiesięcznych na rynku międzybankowym wzrósł z 0,24 proc. na początku października 2021 r. do 7 proc. obecnie. Szczyt obserwowaliśmy 7 lipca, kiedy WIBOR był na poziomie 7,14 proc.