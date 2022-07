Kowalczyk: Przekazujemy KE zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

Przekazujemy w piątek Komisji Europejskiej zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Główną zmianą tego planu jest „znaczące podwojenie wydatków na dopłaty do dobrostanu zwierząt” – dodał.

– Dzisiaj przekazujemy Komisji Europejskiej zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ten plan jest już uzgodniony z Komisją Europejską – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej Kowalczyk.



Zaznaczył, że „mogą się jeszcze zdarzyć jakieś techniczne czy drobne poprawki”, jednak – jak dodał – generalnie założenia tego planu już nie będą ulegały zmianie.



Jak mówił szef resortu rolnictwa, plan, który będzie przekazany w piątek, „uległ bardzo istotnym zmianom w stosunku do pierwotnego planu przekazanego w grudniu”.

– Od grudnia, kiedy przekazaliśmy ten pierwszy projekt planu, deklarowałem, że będziemy się bardzo długo i konsekwentnie wsłuchiwać się w opinię rolników, organizacji rolniczych, hodowców. Również mieliśmy uwagi i Komisji Europejskiej – tłumaczył.



W ocenie Kowalczyka ten plan wychodzi naprzeciw potrzebom rolników. – Główną zmianą tego planu jest znaczące podniesienie, podwojenie wydatków na dopłaty do dobrostanu zwierząt – to jest, jak gdyby główna część tej zmiany – powiedział.



22 grudnia 2021 r. projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 został formalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.