PKN Orlen testuje wirtualny wideobot

PKN Orlen testuje w ramach programu Orlen Skylight Akcelerator wirtualny wideobot na 200 stacjach. To aplikacja, która automatycznie dopasowuje treści wideo do potrzeb klientów stacji paliw.

„Rozwiązanie zachęca klientów odwiedzających stacje paliw Orlenu do aktywacji programu mikroflota” – napisano w komunikacie.



Program mikroflota skierowany jest głównie do mikroprzedsiębiorstw. Umożliwia bezgotówkowe płatności za paliwo oraz produkty i usługi.



Rozwiązanie oferuje także płatności mobilne w aplikacji mFLOTA oraz zbiorcze fakturowanie. Limit zakupowy wynosi 9 tys. zł.



Projekt potrwa do 31 sierpnia.



Orlen Skylight Akcelerator to korporacyjny program akceleracyjny dla startupów, zainaugurowany rok temu. Program potrwa dwa lata, jego budżet wyniesie 3 mln zł, a koncern jest przygotowany na weryfikację 500-600 zgłoszeń.