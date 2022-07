Praworządność. Ten raport obala mity na temat Polski i unijnych przepisów

Kolejne debaty w Parlamencie Europejskim, rezolucje i szantaż brukselskich urzędników unijnymi pieniędzmi – mimo nagonki prowadzonej przeciwko Polsce, nasz kraj w unijnych statystykach wypada niemal tak, jak Niemcy. Tak wynika z raportu serwisu Politico, który przeanalizował przypadki łamania unijnego prawa przez wszystkie państwa Wspólnoty. Znacznie większe problemy z praworządnością odnotowano we Włoszech, Gracji, Portugalii i Belgii.

O jakich naruszeniach prawa UE mowa w raporcie? Politico opisuje szeroki wachlarz zagadnień: „od zanieczyszczającej środowisko huty stali we Włoszech, przez wadliwe lub niebezpieczne produkty przemycane głównym traktem handlu sprzętem elektronicznym w Belgii, po rumuńskich rolników, którzy masowo stosują pestycydy zabijające pszczoły, mimo że od 2018 r. są one zakazane w całej UE”.





Kto w UE ma największe problemy z praworządnością

Na czele państwa „starej Unii”

Komisja unika konfrontacji z państwami Wspólnoty?

Wyniki trwającego pięć miesięcy reporterskiego śledztwa mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę negatywną reputację, jaką w Unii Europejskiej zyskały Polska czy Węgry (także dzięki działaniom polskiej opozycji w Brukseli). To właśnie rządy w Warszawie i Budapeszcie w ostatnich latach były najgłośniej krytykowane w kwestii praworządności.. Gdy niedawno Komisja Europejska ogłosiła akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy, belgijski europoseł, znany z ataków na Polskę, podważał decyzję KE i groził wnioskiem o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen.Okazuje się jednak, że. Belgia znalazła się tuż za podium, jeśli chodzi o łamanie unijnych przepisów. Te są najczęściej łamane – w skali roku – we Włoszech, Grecji i Portugalii.Jak w statystykach wypada Polska? Dobrze pokazują to wykresy, przygotowane przez Politico:Wykres z lewej strony pokazuje średnią roczną liczbę postępowań w sprawie naruszenia przepisów UE. Wykres po prawej pokazuje całkowitą liczbę takich przypadków odnotowanych od 2002 r.W najbardziej miarodajnym porównaniu – średniej spraw rocznie – Polska plasuje się na 11. miejscu, tuż przed Niemcami, które mają niemal identyczną liczbę postępowań o naruszenie unijnych przepisów. AAutorzy raportu odnotowują przy tym, że choć w ciągu roku do Komisji trafia ponad 3 tys. skarg, to liczba wszczynanych postępowań spadła w ostatnim 10-leciu. Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że Komisja Europejska „straciła apetyt” na twardą konfrontację ze stolicami.