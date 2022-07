Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby kwestionować mandat prezesa NBP Adama Glapińskiego; są podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka – podkreślił doradca społeczny Prezydenta RP i doradca prezesa NBP Paweł Mucha.

Podczas konwencji PO w Radomiu 2 lipca szef PO Donald Tusk mówił o „wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP”. – Wiecie, że prawnicy zamówieni przez prezydenta (Andrzeja – red.) Dudę, napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że jego (prezesa NBP Adama Glapińskiego – red.) wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP–u i ja to zrobię, ja to wam gwarantuję – powiedział wówczas Tusk.



Do sprawy odniósł się w Programie Pierwszym Polskiego Radia Paweł Mucha. – Nie ma żadnych podstaw prawnych, by kwestionować mandat prezesa NBP – zapewnił Mucha. Jak dodał, „jesteśmy w trudnych czasach, jesteśmy w sytuacji Putin–inflacji”.



– RPP i NBP podejmuje – tak jak rząd – wszelkie działania, żeby w tych trudnych czasach odpowiednio działać dla polskiej gospodarki. Ratowaliśmy miejsca pracy, teraz podnoszone są przez RPP stopy procentowe, po to, żeby zwalczyć inflację. I każdy odpowiedzialny polityk powinien skupiać się na tej walce z inflacją. Próba destabilizacji państwa, przez atak werbalny na prezesa NBP, czy na niezależność NBP, czy wypowiedzi o »silnych ludziach«, to jest szkodzenie Polsce – wskazał Mucha.

Zdaniem Muchy „są podstawy do tego, żeby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez Tuska oraz przez byłego szefa MON, wiceszefa PO Tomasza Siemoniaka. – Uważam, że to postępowanie powinno być wszczęte przez prokuraturę. NBP zapowiedział, że dzisiaj takie zawiadomienia zostaną złożone – powiedział Mucha.





„Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”

Narodowy Bank Polski poinformował, że złoży „zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez D. Tuska i T. Siemoniaka”. „Prokuratura zbada ich bezprawne wypowiedzi pod kątem ew. wypełnienia znamion przestępstw określonych w kodeksie karnym, w tym gróźb” – podał bank centralny na Twitterze.W ocenie Muchy czym innym jest prawo do krytyki osoby publicznej, „a czym innym jest działanie byłego polskiego premiera i potencjalnego kandydata na premiera wbrew konstytucji,– To już nie mieści się w prawie do krytyki osoby publicznej. (...) Mówienie o silnych ludziach, którzy będą wyprowadzać, to jest zapowiedź, że wola pana Tuska będzie ponad prawem, ponad ustawą, ponad konstytucją – ocenił Mucha.

„Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie”

Podczas konferencji prasowej w piątek, 8 lipca prezes NBP Adam Glapiński odniósł się do ostatnich wypowiedzi polityków PO na swój temat.– Siemoniak był uprzejmy powiedzieć: przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa(...) Bałbym się, gdyby Polska weszła w taki okres swojej historii, że silni ludzie będą wyprowadzać urzędników państwowych z instytucji, które się nie podobają. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie – oświadczył Glapiński i zapowiedział, że departament prawny NBP przygotowuje w tej sprawie pisma do organów wymiaru sprawiedliwości, by pociągnąć do odpowiedzialności Siemoniaka.– wyjaśnił.Chodzi o wypowiedź Siemoniaka na temat prezesa NBP 2 lipca w „Faktach po Faktach” w TVN24. Jak czytamy na stronie portalu tvn24.pl, Siemoniak powiedział: „Przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. To jest sfera elementarnego ładu w państwie. Mamy dublerów nielegalnie wybranego Trybunału Konstytucyjnego, mamy Glapińskiego, który wedle ekspertyz

W poniedziałek 8 lipca Siemoniak odniósł się w TOK FM do wypowiedzi Glapińskiego. – Prezes NBP kłamliwie w piątek zacytował, bo nie zinterpretował – on mnie cytował – mówiąc, że przyjdą silni ludzie i go wyprowadzą i zorganizował całą awanturę wokół tego, zresztą bardziej atakując Donalda Tuska i uruchamiając całą machinę takiego ataku ze strony mediów rządowych. To obrzydliwe działanie ze strony Glapińskiego – nie wolno tak robić – powiedział.



W czwartek Tusk poinformował, że posiada ekspertyzy, z których wynika, że uchwała Sejmu o powołaniu Glapińskiego na prezesa NBP jest obarczona nieusuwalną wadą prawną.



– Mam w ręku ekspertyzę dr. hab. Bogusława Ulijasza z konkluzją, którą podziela też na przykład prof. Stanisław Hoc, też mamy jego ekspertyzę, obie będą dostępne dla wszystkich państwa. Ta konkluzja jest jednoznaczna: uchwała Sejmu powołująca Adama Glapińskiego na prezesa NBP w takiej sytuacji powinna być uznana za obarczoną nieusuwalną wadą prawną – przekazał Tusk.