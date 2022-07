Jak utrzymać zdrowe serce? Rada ekspertów

Zdrowy sen jest niezbędny do utrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego – ogłosili eksperci z American Heart Association. Stanowi jeden z ośmiu głównych czynników warunkujących prawidłowe działanie tego systemu.

Odkrycie polskich naukowców. Dotyczy morfiny Polscy naukowcy odkryli związek, który może być skutecznym lekiem w łagodzeniu fizycznych objawów uzależnienia od morfiny oraz w ograniczaniu... zobacz więcej

Na łamach pisma „Circulation” najwybitniejsi amerykańscy kardiolodzy podsumowali przeprowadzoną przez siebie obszerną analizę, której wynikiem jest zaktualizowanie listy kluczowych czynników pozwalających utrzymać zdrowie układu krążenia. Do tej pory lista ta, zwana Life's Essential 7, zawierała siedem składowych.





Co jest najważniejsze dla zdrowia?

#wieszwiecej Polub nas

Były nimi: brak ekspozycji na nikotynę, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, prawidłowa masa ciała, odpowiedni poziom glukozy we krwi, odpowiedni poziom cholesterolu i prawidłowe ciśnienie krwi. Nowe zalecenia dodają ósmy czynnik: 7-9 godzin snu dziennie (w przypadku dzieci odpowiednio więcej).Według statystyk dotyczących chorób serca i udaru mózgu w naszym kraju(w USA jest to 121,5 mln ludzi), 30 proc. populacji ma otyłość, 3 mln osób cierpi na cukrzycę typu 2 (w USA ponad 28 mln) i tylko niecała połowa społeczeństwa zapewnia sobie wystarczający poziom aktywności fizycznej (w USA jest to zaledwie jedna na cztery osoby dorosłe). Wszystkie te schorzenia są zaś ściśle związane z podwyższonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.Jednocześnie, czego dowodzą badania z ostatnich dwóch dekad,

„Teraz okazało się, że do owych czynników należy wliczyć także sen. Jego odpowiednia ilość wpływa na ogólny stan zdrowia, a osoby, które mają zdrowsze wzorce snu, skuteczniej radzą sobie z takimi czynnikami zdrowotnymi jak waga, ciśnienie krwi lub poziom glukozy we krwi” – mówi prezes American Heart Association dr Donald. M. Lloyd-Jones.



„Dodatkowo mamy coraz więcej narzędzi pomagających ludziom monitorować parametry snu, co ułatwia dbanie o zdrowe nawyki związane z tą kwestią”.



Zobacz także: Inteligentne łóżko ogrzeje stopy, pomoże się ułożyć i ostrzeże przed chorobą



Po raz pierwszy listę najważniejszych czynników zapewniających zdrowie serca American Heart Association ogłosiło w 2010 r. Po 12 latach w oparciu o 2,4 tys. nowych publikacji naukowych przedefiniowano ten wykaz tak, by był spójny z najnowszymi wytycznymi klinicznymi. Zdaniem ekspertów lista jest aktualna dla każdego człowieka powyżej drugiego roku życia.





Jak dbać o zdrowy układ krążenia?

Czynniki optymalnego zdrowia układu krążenia podzielono teraz na dwa główne obszary: zachowania zdrowotne i czynniki zdrowotne. Zachowania zdrowotne obejmująCzynnikami zdrowotnymi są zaś: wskaźnik masy ciała, poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi i ciśnienie krwi.

Life's Essential 8 zawiera więc zaktualizowane zalecenia dotyczące:

diety (wysokie spożycie warzyw, orzechów, roślin strączkowych, owoców, produktów pełnoziarnistych, niskotłuszczowych produktów mlecznych; niskie spożycie sodu, czerwonego i przetworzonego mięsa, napojów słodzonych);

aktywności fizycznej (co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo w przypadku osób dorosłych oraz 420 minut tygodniowo dla dzieci w wieku sześciu lat i starszych);

ekspozycji na nikotynę (wytyczne poszerzono o e-papierosy, które uznaje się za równie szkodliwe co tradycyjne wyroby tytoniowe);

wskaźnika masy ciała (naukowcy dodają, że choć jest to parametr dość niedoskonały, można przyjąć, że BMI w zakresie 18,5-24,9 wiąże się z najwyższym poziomem zdrowia sercowo-naczyniowego);

poziomu lipidów we krwi (preferowaną wartością do monitorowania tego parametru jest teraz cholesterol nie-HDL, a nie cholesterol całkowity);

poziomu glukozy we krwi (rozszerzono go o monitorowanie poziomu hemoglobiny A1c);

ciśnienia krwi (kryteria dotyczące ciśnienia krwi są niezmienione w stosunku do starych wytycznych);

oraz – po raz pierwszy – czasu trwania sn.





Jeśli chodzi o ten ostatni parametr, stwierdza się, że idealny poziom snu to 7-9 godzin w przypadku dorosłych, 10-16 godzin na dobę dla dzieci w wieku pięciu lat i młodszych, 9-12 godzin dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz 8-10 godzin dla nastolatków w wieku 13-18 lat.

Autorzy publikacji dokonali przeglądu danych na temat wpływu stresu, zdrowia psychicznego i uwarunkowań społecznych (takich jak dostęp do opieki zdrowotnej, poziom dochodów, stopień wykształcenia oraz rasizm strukturalny) na stan układu krążenia.



„Okazuje się, że społeczne i strukturalne determinanty, a także zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są krytycznymi i fundamentalnymi czynnikami dającymi ludziom szansę na zachowanie zdrowia sercowo-naczyniowego ” – mówi Lloyd-Jones.



„Life's Essential 8 to duży krok naprzód w naszej zdolności określania, jakie czynniki pomagają zachować zdrowie układu krążenia, a jakie zdecydowanie je pogarszają. Mamy nadzieję, że lista ta zachęci wszystkich ludzi na świecie, na każdym etapie życia, do większego zaangażowania się w dbanie o tę ważną część naszego organizmu” – podsumowuje dr Lloyd-Jones.