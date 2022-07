„Tusk odsłonił karty”. Rzecznik PiS: Tak działają wojskowe hunty [WIDEO]

Donald Tusk od pewnego czasu zapowiada, że zamierza siłą usuwać urzędników państwowych. – Powiedział, że jeżeli Platforma nie wygra wyborów, to on po władzę będzie szedł na ulicę. To są standardy rodem z republik bananowych, a nie z cywilizowanych krajów Europy – tak pomysły lidera opozycji skomentował w programie „#Jedziemy” rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Szef Platformy Obywatelskiej zaostrzył przekaz, zapowiadając m.in., że jeśli wygra wybory, de facto siłą usunie z urzędów prezesa NBP czy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podobne głosy płyną także z innych partii opozycyjnych, czemu wyraz dał m.in. Krzysztof Śmiszek z Lewicy.





Opozycja neguje demokrację w Polsce?

– Mam wrażenie, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo trudną do wytłumaczenia fascynacją siłą czy przemocą – przyznał na antenie TVP Info rzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak zaznaczył, tego typu wypowiedzi przede wszystkim negują istnienie demokracji w Polsce.Zdaniem Fogla polityczni konkurenci „odsłonili karty” zapowiadając, że po ewentualnej wygranej w wyborach demokratyczne zasady i równość wobec prawa „przestaną obowiązywać”.najpierw powiedział, że jeżeli Platforma nie wygra wyborów, to on po władzę będzie szedł na ulicę. To są standardy rodem z republik bananowych, a nie z cywilizowanych krajów Europy – dodał gość programu „#Jedziemy”.Dodał przy tym, że ta strategia wyraźnie eskaluje: zaczynając od traktowania (przegranych) wyborów jedynie jako „demokratyczną dekorację” po odmawianie wybranym władzom legitymacji do rządzenia.– Dzisiaj – nie wiem, czy to efekt narastającej frustracji, czy taktyka mobilizowania najtwardszego elektoratu, czy to rzeczywiście taki stan ducha – Donald Tusk przekracza kolejne granice. Takie rozwiązania stosują południowoafrykańskie hunty wojskowe – podsumował Fogiel.