Ambasador Izraela: Chcemy, by relacje Izraela i Polski wróciły na właściwe tory

Przyjechałem tu z bardzo jasnym przesłaniem: chcemy, by relacje między Izraelem a Polską wróciły na właściwe tory, czyli do stanu, jaki był przed serią kryzysów, która zaczęła się w 2018 roku – zapewnia nowy ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne w piątkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Pytany przez gazetę, czy Polska jest nadal postrzegana przez izraelską dyplomację jako kraj antysemicki, antyliberalny i antydemokratyczny, ambasador Izraela wyraził przekonanie, że złożenie przez niego we wtorek listów uwierzytelniających prezydentowi Andrzejowi Dudzie, „to kolejny ważny krok na drodze ku przywróceniu normalnych, dobrych stosunków między Izraelem a Polską”.



„Takich jak mieliśmy przed serią kryzysów, która zaczęła się w styczniu 2018 r.” – dodał.



„Wierzę, że jest szczera wola w Jerozolimie i Warszawie, że razem tego chcemy. Przyjechałem tu kilka miesięcy temu z bardzo jasnym przesłaniem od ówczesnego szefa MSZ, a obecnie premiera Jaira Lapida. Przesłanie brzmi: chcemy, by relacje wróciły na właściwe tory” – oświadczył.





„Wizerunek Polski ukształtowany przez historię Izraela”

#wieszwiecej Polub nas

„Rzeczpospolita” zwróciła dyplomacie uwagę, że innego języka używał w 2019 r. szef MSZ Izrael Katz. Mówił, żeJakow Liwne wyraził opinię, że „wizerunek Polski jest w znacznym stopniu ukształtowany przez naszą wspólną historię”.

Wskazał przy tym m.in. na „bardzo bliskie stosunki, także osobiste, rodzinne wielu Izraelczyków, którzy mówią po polsku, ale przede wszystkim tych, co polskiego nie znają, ale ich przodkowie lub bliscy pochodzą z Polski”.



„Stosunek do Polski ma wiele wspólnego z emocjami, ale jeszcze więcej z bliskością, intymnością między naszymi narodami” – ocenił.





Holocaust zaplanowany przez Niemców

W dalszej części wywiadu ambasador odniósł się do Holokaustu, który – jak zaznaczył – „wydarzył się tu, w Europie, w znacznej części na polskiej ziemi”. Jak zapewnił, „uczymy się i wiemy, że Holokaust został zainicjowany i zaplanowany przez Niemców, przez nazistowskie Niemcy i nikogo innego”.„Wszyscy w Izraelu wiedzą o konferencji w Wannsee, nad brzegiem pięknego jeziora koło Berlina. Wiemy, kto był odpowiedzialny za Holokaust. Oczywiście wiemy, że Niemcy mieli też kolaborantów w krajach, które okupowali. A Polska również była okupowana” – powiedział ambasador Liwne.Gazeta zapytała także o relacje Izraela z Rosją oraz nakładanie sankcji na Moskwę, w czym Izrael nie uczestniczy.

„Nie możemy ignorować tego, że mamy wyjątkowo trudną sytuację na naszej północnej granicy. Fundamentaliści, ekstremiści. Reżim irański robi wszystko, by przekształcić ten rejon w Syrii i nie tylko w Syrii w miejsce, z którego powiązane z nim siły mogą nas atakować. (...) Nie jest także tajemnicą, że od 2015 r. rosyjskie lotnictwo jest obecne w Syrii i że Izraelowi byłoby wyjątkowo trudno prowadzić taką politykę bez dialogu z Moskwą. Dla bezpieczeństwa Izraela najważniejszym problemem jest zagrożenie ze strony Iranu, kraju, który co chwilę ogłasza, że chce zniszczyć jedyne państwo żydowskie na świecie, bronią nuklearną czy w inny sposób. Musimy to brać pod uwagę” – mówił Liwne w odpowiedzi.



Ambasador przypomniał, że w Rosji i na Ukrainie żyją duże społeczności żydowskie. „Ich bezpieczeństwo oraz dobrobyt nie mogą być nam obojętne. Te dwie kwestie tłumaczą specyficzną sytuację, w jakiej znajduje się Izrael” – wyjaśniał.



Odniósł się do uwagi, że Putin odpowiada za śmierć tysięcy cywilów, za wypędzenie milionów, a także za plany „reedukacji” Ukraińców, by zrozumieli, że są Rosjanami oraz grozi, że Rosja ma tysiące rakiet z głowicami jądrowymi. Zastrzegł, że nie jest jego zadaniem „doradzać państwom w Europie stykającym się z nowymi zagrożeniami i rzeczywistością wojny, której tu od wielu dekad nie było”.



„Mogę się podzielić izraelskim doświadczeniem. Od lat żyjemy w zagrożeniu ze strony części naszych sąsiadów i organizacji terrorystycznych. Rok temu byliśmy atakowani przez organizację terrorystyczną ze Strefy Gazy. Nauczyliśmy się, że musimy mieć przyjaciół na arenie międzynarodowej. Wierzę, że Izrael i Polska ze względu na historię i wspólne dziedzictwo, ale także w świetle obecnych wyzwań, powinny powrócić do współpracy i rozwinąć ją ponad to, co mieliśmy w przeszłości” – oświadczył ambasador Izraela w „Rzeczpospolitej”.