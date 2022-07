Likwidacja immunitetów? Rzecznik PiS komentuje

Nie ma w tej chwili żadnego projektu dotyczącego zniesienia immunitetów – powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego odnośnie zniesienia immunitetu. Kaczyński oświadczył, że uważa, iż immunitet sędziowski i parlamentarny trzeba znieść. Ocenił, że „pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze” niż immunitet.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że aktualnie Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich planów.



– Nie mamy żadnego projektu zniesienia immunitetów, ale widać, że dyskusja w tej sprawie jest żywa wśród obywateli – powiedział. Zwrócił uwagę, że wypowiedź Kaczyńskiego była odpowiedzią na jedno z pytań zadanych podczas spotkania z mieszkańcami Grójca.



– Być może takie pytanie było sprowokowane ostatnimi kolarskimi wyczynami jednego z parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej – mówił polityk PiS.





Sterczewski złapany na jeździe rowerem pod wpływem

Pod koniec czerwca media informowały, że poseł KO Franciszek Sterczewski jechał rowerem po spożyciu alkoholu; w czasie policyjnej kontroli odmówił badania alkomatem, zasłaniając się immunitetem.– Kwestia zniesienia immunitetów, jak sam prezes to podkreślał, to opinia Jarosława Kaczyńskiego, a nie stanowisko PiS. Jeśli chodzi o ewentualne stanowisko ugrupowania w tej sprawie, to decyzje musiałyby podjąć właściwe gremia statutowe, łącznie z kongresem – zaznaczył.

Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras ocenił, że Kaczyński „nie ma dzisiaj siły, aby taką inicjatywę złożyć”. Zaznaczył, że jego zdaniem ta propozycja nie jest poważna.



– Miał siedem lat na likwidację immunitetu, dzisiaj jego władza się już kończy – dodał.



– Jakieś olśnienie naszło pana Kaczyńskiego, bo pamiętam, jak jeszcze w tej i poprzedniej kadencji Sejmu wielokrotnie głosował przeciwko uchyleniu immunitetu swoim partyjnym kolegom – powiedział Nitras. – To kolejna próba szczucia na sędziów, działaczy i posłów opozycji, kompletnie niewiarygodna próba – dodał.



Posłanka Wanda Nowicka z Lewicy powiedziała, że kiedy będzie konkretna propozycja klubu, jak miałoby wyglądać zniesienie immunitetu, „będzie to zasługiwało na jakikolwiek komentarz”. – Oczekuję jasnej deklaracji w tej sprawie, nie rzuconej myśli, którą teraz my wszyscy mamy łapać i ją komentować – dodała.



– Ta wypowiedź Kaczyńskiego jest absolutnie niewiarygodna – oceniła posłanka Lewicy. – Zwłaszcza, jeśli bierze się pod uwagę fakt, że PiS za każdym razem głosuje za utrzymaniem immunitetu, jeżeli stają takie sprawy na posiedzeniu Sejmu – dodała.

Poseł PSL Marek Sawicki powiedział, że „w sprawach obyczajowych czy kodeksu drogowego” immunitet nie powinien obejmować posłów. Należy go jednak zachować zdaniem Sawickiego w sprawach dotyczących „obowiązków posła i mających reperkusje karno–cywilne między posłem a kontrolowanymi przez niego podmiotami”.



Sawicki podkreślił, że dla przykładu wszyscy posłowie PiS, wobec których Sejm „w ostatnim czasie” przegłosował zachowanie immunitetu – powinni się go zrzec.



Poseł Konfederacji Artur Dziambor powiedział, że w założeniach immunitet miał chronić posłów opozycji „przed niesłusznym aresztowaniem w sprawach typowo politycznych”. Inne wykorzystanie immunitetu, tak jak w przypadku posła Sterczewskiego – powiedział Dziambor – „jest skandaliczne i powinno zostać zniesione”.



Poseł Konfederacji podkreślił, że gdyby „Kaczyński rzeczywiście tego chciał”, to „możemy przegłosować zniesienie immunitetu w trakcie najbliższego posiedzenia”.



– Na środowym posiedzeniu możemy o tym rozmawiać i możemy go znieść. Oczekuję, że w środę będziemy mieli debatę na ten temat – dodał Dziambor.