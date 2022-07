Protest w Głuchowie. Jak ominąć zablokowaną drogę krajową nr 12?

Protestujący mieszkańcy zablokowali drogę krajową nr 12 w Głochowie w województwie łódzkim - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak poinformował Kryspin Wiktorowski z Punktu Informacji Drogowej Centrali GDDKiA w Warszawie, na odcinku Rzgów - Srock w miejscowości Głuchów, na drodze krajowej nr 12 trwa protest mieszkańców i droga została tam zablokowana.



Według GDDKiA, do zablokowania drogi doszło o godzinie 5:14.



Jak ominąć protest?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, TVP3 Łódź

Protest można ominąć. Jadącod strony Piotrkowa Trybunalskiego należy na węźle Tuszyn kontynuować podróż w kierunku Łodzi, następnie na węźle Łódź Południe zjechać na drogę ekspresową S8, skąd na węźle Rzgów można zjechać na dk 12/92 i dotrzeć do Rzgowa, Tuszyna i Tuszynka Majorackiego.Jadącyod strony Piotrkowa Trybunalskiego i Srocka powinni na węźle Tuszyn wjechać na autostradę A1 i kontynuować jazdę jak wskazano wyżej.Podróżującyod strony Łodzi ominą miejsce blokady, zjeżdżając na węźle Rzgów na S8. Dalej powinni się kierować do węzła Łódź Południe (na Warszawę), gdzie będą mogli zjechać na autostradę A1 w kierunku Katowic. Po dotarciu do węzła Tuszyn będą mieli możliwość kontynuowania podróży autostradą A1 na południe (do Katowic) lub będą mogli zjechać na dk 12/91, którą dotrą do Piotrkowa Trybunalskiego.GDDKiA zapowiada, że