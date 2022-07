Pijesz tylko trochę? Mamy dla ciebie złą wiadomość

U osób, które nawet w umiarkowany sposób korzystają z alkoholowych napojów, naukowcy wykryli podwyższony poziom żelaza w mózgu. Taki stan powiązano już wcześniej z większym ryzykiem choroby Alzheimera czy Parkinsona.

Konsumpcja zaledwie siedmiu standardowych jednostek alkoholu tygodniowo może negatywnie wpływać na pracę mózgu – wskazało badanie z udziałem ponad 20 tys. ochotników, opisane na łamach magazynu „PLOS Medicine”. Jedna jednostka to mniej więcej jedno małe piwo.



Okazuje się, że już takiemu spożyciu alkoholu towarzyszy podwyższone stężenie żelaza w mózgu. To zaś wiązano już z większym zagrożeniem np. chorobą Alzheimera czy Parkinsona i według niektórych badań pośredniczy ono w towarzyszącym spożyciu alkoholu pogorszeniu zdolności poznawczych.



Zespół z University of Oxford przeanalizował dane na temat ponad 20 tys. uczestników projektu UK Biobank, porównując konsumpcję alkoholu i stężenie żelaza w mózgach ochotników (sprawdzane metodą rezonansu magnetycznego). Wszyscy uczestnicy wzięli też udział w testach sprawdzających ich umysłowe możliwości.



Ich wiek wynosił średnio 55 lat i mniej więcej połowę z nich stanowiły kobiety. Średnie spożycie alkoholu wynosiło 18 jednostek tygodniowo, co odpowiada ok. 6 dużym lampkom wina.

Jak się okazało, spożycie wyższe od siedmiu jednostek tygodniowo wiązało się z podniesionym stężeniem żelaza w– strukturze, która bierze udział m.in. w koordynacji ruchu, uczeniu się, procesach poznawczych, przetwarzaniu emocji.Według autorów badania był to największy, jak dotąd, projekt sprawdzający powiązania między umiarkowanym spożyciem alkoholu i poziomem żelaza w mózgu.

Jego słabszą stroną było oparcie go na ankietach, co mogło ewentualnie prowadzić do zaniżenia konsumpcji. Poziom żelaza był przy tym oceniany pośrednio, poprzez skany MRI, które mogły inne zmiany w mózgu pokazać jako podwyższony poziom żelaza.



Naukowcy jednak doradzają ograniczenie spożycia alkoholu.



– W największym jak do tej pory badaniu odkryliśmy, że picie więcej niż siedmiu jednostek alkoholu tygodniowo wiąże się z akumulacją żelaza w mózgu. Wyższy poziom żelaza wiąże się ze słabszymi zdolnościami poznawczymi. Gromadzenie się żelaza może pośredniczyć w związanym z piciem osłabieniem możliwości intelektualnych – mówi dr Anya Topiwala, autorka badania.



Przeliczając napoje na zawarty w nich alkohol, statystyczny Polak rocznie wypija go ponad 9 litrów rocznie.