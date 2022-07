Ciężki dzień dla piratów drogowych. Kaskadowe kontrole prędkości

Na dziś policjanci zapowiadają tak zwane kaskadowe kontrole prędkości. Będą one prowadzone między innymi w miejscach, gdzie w przeszłości dochodziło do wielu wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że kontrola kaskadowa polega na tym, iż policjanci organizują co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tym samym odcinku drogi. Zapowiedział też pomiar dynamiczny przy użyciu pojazdu z wideorejestratorem.



Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość jest jedną z najważniejszych przyczyn wypadków drogowych. W pierwszym półroczu 2022 r. policjanci ujawnili około 1,3 mln przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.



Robert Opas zaznaczył, że nie jest to jedyna przyczyna tragedii na drodze. Wymienił m.in. wymuszanie pierwszeństwa i nieustąpienie pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, w tym pieszym. Kierowcy nie potrafią też dostosować prędkości do warunków jazdy.



Za przekroczenie prędkości można otrzymać do 2,5 tys. zł mandatu i 10 punktów karnych.