Stan wyjątkowy w Chile przedłużony. Trwa bunt Indian

Lewicowy prezydent Chile, Gabriel Borić po raz trzeci w ciągu dwóch miesięcy odwołał się do parlamentu, aby zezwolił na użycie wojska. Chce interweniować w Araukanii i sąsiedniego regionu Biobio przeciwko bojówkom miejscowych Indian z plemienia Mapuczów.

Borić przez pierwsze miesiące po wyborze na najwyższe stanowisko w państwie próbował bezskutecznie doprowadzić do dialogu między społecznością miejscowych Indian i administracją regionalną.



119 członków 135-osobowej Izby Deputowanych głosowało w środę za przedłużeniem o dalszych 15 dni stanu wyjątkowego w Araukanii, rejonu położonego w środkowej części Chile. Nastąpiło to po tym, jak w regionie doszło do kolejnych aktów przemocy bojówek Mapuczów, indiańskich mieszkańców tych terenów, zwanych również Araukanami.



Ok. 600 km na południe od stolicy Santiago de Chile w ciągu ostatnich 48 godzin bojówki zamaskowanych Indian spaliły osiem samochodów ciężarowych wywożących drewno wycinane w lasach Biobio zamieszkanej przez Mapuczów.



Rdzenna ludność chilijskiej Araukanii (której część należy do sąsiedniej Argentyny) walczy środkami pokojowymi o odzyskanie terenów odebranych im w XIX wieku. Coraz częściej pojawiają się jednak grupy Indian stosujących przemoc dla osiągnięcia swego celu. Dokonują oni ataków na magazyny i środki transportu należące do przedsiębiorstw prowadzących wycinkę dziewiczych lasów.

źródło: pap

Według miejscowych władz administracyjnych przemocą posługują się na tych terenach również złodzieje cennych gatunków drewna i handlarze narkotyków działający w Araukanii po obu stronach długiej granicy chilijsko-argentyńskiej.Parlament Chile jest wciąż podzielony w kwestii stosowania przemocy w Araukanii wobec buntu jej. Część parlamentarzystów opowiada się za militaryzacją tych terenów łącznie ze znajdującymi się tam miastami.Grupa deputowanych, którym przewodzi lewicowa parlamentarzystka z plemienia Indian Mapuczów, Emilia Nuyado, wzywa polityków do rozwiązania problemu Araukanii w drodze „pokojowego dialogu”.