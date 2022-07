Kibole zarabiali na kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy

Co najmniej kilkudziesięciu imigrantów z Iraku i Iranu, którzy przedostali się z Białorusi do Polski, przemycili do Niemiec członkowie gangu kiboli ze Śląska. Trzon grupy tworzyli pseudokibice Ruchu Chorzów, związani z odradzającą się bandą Psycho Fans. Na polecenie lubelskich „pezetów” funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w tej sprawie kolejne sześć osób. Dwie inne doprowadzono do prokuratury z aresztów.

Śledztwo w sprawie kibolskiego gangu, w skład którego wchodzili pseudokibice Ruchu Chorzów i Piasta Gliwice, prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Do tej pory ustalono, że grupa działała od kwietnia do listopada 2021 r., głównie na terenie powiatów białostockiego, augustowskiego i sokólskiego.



Kibole mieli przemycać Irakijczyków i Irańczyków do Niemiec, którzy dostawali się nielegalnie do Polski z Białorusi. Gang był najbardziej aktywny od lipca zeszłego roku, kiedy to na polsko-białoruskiej granicy doszło do kryzysu migracyjnego.



Kilka śledztw w tych sprawach, które prowadziły lokalne prokuratury, przejęły lubelskie „pezety”.

Na trop gangu śledczy wpadli po kilku wpadkach jego członków. Najpierw zatrzymano Patryka F. Ostatniego dnia września 2021 r. został zatrzymany w Białymstoku, kiedy to kierował furgonetką, którą przewoził 18 Irakijczyków i 2 Irańczyków.Wszyscy ci migranci dostali się do Polski nielegalnie.

Kibole jadą na granicę

Już 10 osób z zarzutami

Niespełna dwa tygodnie później – 11 października – w Straży (woj. podlaskie) pogranicznicy zatrzymali do kontroli drogowej samochód, którym jechali dwaj mieszkańcy Gliwic: Jan G. i Filip K. Okazało się, że. Oni także dostali się do naszego kraju z Białorusi.Kolejny członek grupy – Łukasz F wpadł 12 listopada w Knyszynie.O zatrzymaniu czterech członków gangu przemytników i ich powiązaniach ze środowiskiem pseudokibiców jako pierwszy napisał w maju katowicki dodatek „Gazety Wyborczej”. Według informacji „GW” to Łuksza F. miał spotkać się liderami bojówek Ruchu Chorzów, Piasta Gliwice oraz Górnika Zabrze i porozumieć w kwestii wspólnego przerzucania do Niemiec cudzoziemców, którzy dostali się do Polski z Białorusi.

– Zatrzymane jesienią 2021 r. osoby usłyszały zarzuty udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi w celu dalszego wywozu do krajów Europy Zachodniej oraz udziału w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej RP wbrew obowiązującym przepisom z Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej dla nielegalnych migrantów z Iraku i z Iranu – powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.



Za te same przestępstwa odpowie sześć osób zatrzymanych w ostatnim czasie przez pograniczników i dwie doprowadzone do prokuratury z aresztów. Grozi im do pięciu lat więzienia.



Wobec pięciu osób śledczy z lubelskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej zastosowali tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju. Szósta trafiła do aresztu.



