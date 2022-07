Błaszczak o Tusku: to sfrustrowany człowiek, ma złą wolę

Twierdzenia lidera PO Donalda Tuska, że rząd kapituluje wobec drożyzny i inflacji pokazują, że to sfrustrowany człowiek, który ma złą wolę – ocenił wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony był pytany w Polsat News o wypowiedź Donalda Tuska, który powiedział na konferencji prasowej w Świdnicy, że wszystkie rady – ocieplajmy domy przed zimą, jedzmy mniej, zaciśnijmy zęby, zbierajmy chrust – to komunikaty o kapitulacji premiera Mateusza Morawieckiego i rządu wobec drożyzny i inflacji.



Na pytanie, czy rzeczywiście rząd jest bezradny, szef MON odparł: A czy Donald Tusk wspomniał o wojnie na Ukrainie w czasie tej wypowiedzi, czy tylko powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest niedobry?



Odnosząc się do uwagi prowadzącego, że zdaniem lidera PO tylko za część inflacji odpowiada wojna, a reszta to efekt działania rządu, Błaszczak powiedział, że Tusk się myli.

źródło: pap

– A cała reszta? To sfrustrowany człowiek. (...) Zrezygnował ze stanowiska premiera polskiego rządu, a ono obok prezydenta jest najbardziej godne. (...)– mówił Błaszczak.