Julia Przyłębska: Tusk groził również mnie

Niestety, sytuację mamy taką, że od wielu lat jestem poddawana ciągłemu atakowi: ja, moja rodzina, również Trybunał Konstytucyjny. Wszystko po to, bym nie wytrzymała, zrezygnowała ze stanowiska – powiedziała w programie „W Punkt” w Telewizji Republika prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

W ten sposób prezes komentowała wypowiedzi niektórych polityków zapowiadających „wyprowadzanie” z budynków instytucji państwowych. Prowadzący program Tomasz Sakiewicz zaczął od informacji, że NBP zawiadomi prokuraturę w sprawie wypowiedzi Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka, którzy grozili prezesowi banku centralnego Adamowi Glapińskiego „wyprowadzeniem” z budynku.



Julia Przyłębska skomentowała ten fakt stwierdzeniem, że również pada ofiarą ataków. – Pan przewodniczący Tusk również groził mi, że jeżeli nie będę chciała odejść, to mnie odśrubują. Mam 9-letnią kadencję sędziego TK, to kadencja konstytucyjna – powiedziała.



– Jestem zdumiona, że dotychczas w mediach zachodnich nie ukazały się obawy, że w Polsce będzie wprowadzana anarchia. Niestety, sytuację mamy taką, że od wielu lat jestem poddawana ciągłemu atakowi: ja, moja rodzina, również Trybunał Konstytucyjny. Jak jakaś akcja nie udaje się, wymyślane są kolejne akcje. Wszystko po to, bym nie wytrzymała, zrezygnowała ze stanowiska – oceniła prezes Trybunału Konstytucyjnego.



W jej opinii obecnie do pracy Trybunału nie można mieć zastrzeżeń.



– Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje zgodnie z konstytucją, wszyscy sędziowie są niezależni i niezawiśli. Nie ma też takiej sytuacji, żeby w ramach spraw były konflikty pozamerytoryczne. Mogą być dyskusje merytoryczne i każdy sędzia, który jest w składzie, może złożyć zdanie odrębne – zapewniła Przyłębska.





Problem z rozumieniem demokracji

źródło: niezależna.pl

– Tu jest problem związany z rozumieniem demokracji i byciem demokratą. Demokracja polega na tym, że są wybory, większość wygrywa, formuje rząd. Jeśli ktoś ma problem z tym, to szuka innych metod, żeby dojść do władzy – skomentowała ostatnie wypowiedzi polityków opozycji.– W przestrzeni publicznej powstaje pewna bańka informacyjna, to ma charakter goebbelsowskiej propagandy. Na bazie tej bańki pojawiają się kolejne ataki – oceniła Przyłębska.Tomasz Sakiewicz zapytał, jak mogłoby wyglądać państwo, gdyby doszło do „wyprowadzania” zapowiadanego przez Donalda Tuska.– Państwo niedemokratyczne być może może funkcjonować. Ale w demokratycznym świecie sobie tego nie wyobrażam. Byłaby to anarchia. Mam nadzieję, że nastąpi otrzeźwienie i nie będziemy posuwali się jeszcze dalej – odpowiedziała Przyłębska.